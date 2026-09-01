Real Madrid, yaz transfer piyasasındaki hamlelerini sürdürüyor; ancak bu kez altyapı takımı Castilla kapısından. Kraliyet ekibi, UD Logroñés'in en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olan genç orta saha oyuncusu Latif Esman'ın transferini bitirmeye yaklaştı. Bu adım, altyapı takımının projesini gelecekte A takıma yükselebilecek yeteneklerle güçlendirmeyi hedefliyor.

"El Chiringuito" programındaki gazeteci Rafael Acevedo'ya göre, Real Madrid ile Logroñés arasındaki görüşmeler, iki kulüp arasındaki iyi kurumsal ilişki sayesinde ileri aşamalara ulaştı. Acevedo, Esman'ın Castilla'ya transferinin transfer piyasasının kapanmasından önce sonuçlanabileceğine işaret etti.

19 yaşındaki Esman'ın Logroñés ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ise yaklaşık 500 bin euro. İspanyol kulübünün genç yeteneğinin geleceğine ilişkin tutumunda ısrarcı olması nedeniyle, Real Madrid oyuncunun hizmetlerini almak için bu meblağı ödemek zorunda kalabilir.

Esman, yeni sezon hazırlık döneminde dikkat çekici bir performans sergiledi. Logroñés akademisinden takımla oynama fırsatı bulan 9 oyuncudan biri olan genç futbolcu, potansiyelini ortaya koyarak La Liga'daki bir dizi kulübün ilgisini çekti.

Oyuncu, orta sahada birden fazla mevkide görev yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Hem ön libero hem de daha ileri bir mevkide oynayabilen Esman, aynı zamanda topu kapma, fırsat üretme ve rakip ceza sahasına ilerleme becerilerine de sahip. Bu özellikler, onu son dönemde Logroñés akademisinden çıkan en dikkat çekici yeteneklerden biri haline getirdi.

Real Madrid'in bu hamlesi, kulübün Castilla'yı ikinci lige çıkma mücadelesi verebilecek genç yeteneklerle güçlendirme planı çerçevesinde geliyor. Takım, bu başarıyı en son 2012 yılında elde etmişti.