“Orta saha için bir oyuncuya ihtiyacımız var, çünkü Amadou Onana sezonun tamamında bizimle olamayacak ve Joao Palhinha da planlarımıza uyabilecek çok iyi bir oyuncu” diyen Vidagany, cuma günü Hong Kong’da Bayern Münih’e karşı 2-1 kaybedilen hazırlık maçı sırasında Bild’e konuştu ve ekledi: “Görüşmeler yapıyoruz ama şu anda bir anlaşma yok.”

Aynı zamanda Vidagany, “Bayern Münih’e duyduğumuz büyük saygının” da altını çizdi. “Dost kulüpleriz, Max Eberl, Christoph Freund ve diğer tüm yöneticilerle ilişkimiz mükemmel. Bu yüzden daha fazla detay hakkında yorum yapamam ve yapmak da istemiyorum.”

Vidagany, Palhinha’ya yönelik olarak da çalıştığı kulübü övdü: “Bence Aston Villa oyuncu için harika bir kulüp olurdu. Ligde altı ya da yedi kulübün bizden daha büyük bütçesi var. Buna rağmen son dört yılda her zaman uluslararası turnuvalara katılmayı başardık. Bu da projemizden, kolektif olarak yaptığımız işten ve bana göre dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olan Unai Emery’nin taktik etkisinden kaynaklanıyor.”

Bayern Münih’in Joao Palhinha için 25 milyon euro istediği iddia edildi

Gelen bilgilere göre son Avrupa Ligi şampiyonu ile Bayern Münih, transfer görüşmelerinde şu anda hâlâ anlaşmazlık yaşıyor. Münih ekibi, 2024’te Fulham’dan 50 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Portekizli orta saha oyuncusu için yaklaşık 25 milyon euro talep ediyor.

Palhinha, kendisinden beklenenleri karşılayamadı. Geçen sezon Tottenham Hotspur’da kiralık olarak oynadı ancak kalıcı transfer gerçekleşmedi. Bayern Münih, diğer iki kiralıktan dönen oyuncu Sacha Boey ve Bryan Zaragoza gibi 2028’e kadar sözleşmesi bulunan Palhinha’yı da mutlaka satmak istiyor. Eberl, temmuz ayı sonunda “Bu üç oyuncunun geleceği Bayern Münih’te olmayacak” dedi. “İçlerinden biri burada kalmaya karar verirse, onun için işler oldukça sert ve karmaşık olacak, çünkü büyük bir rol oynamayacak.”

Aston Villa’nın dışında Benfica ve Newcastle United’ın da Palhinha ile ilgilendiği öne sürülüyor. Magpies, Sandro Tonali’nin (Tottenham) ardından Bruno Guimaraes’i de (Arsenal) satarak önemli bir ikinci orta saha oyuncusuyla da yollarını ayırmak üzere gibi görünüyor.