Kicker'ın haberine göre eski milli santrfor, 21 kez İsviçre şampiyonu olan FC Basel'de Stephan Lichtsteiner'in teknik direktörlük koltuğu için adaylardan biri.

Basel, kulübün Super League'de ilk yedi haftada yalnızca 10 puan toplamasının ardından, geçen çarşamba günü Lichtsteiner ile sadece yedi buçuk ay sonra yollarını ayırmıştı.

Young Boys Bern, FC Sion ve FC Lugano'ya karşı oynanan son üç resmi maçtan yalnızca 1 puan çıktı; Basel böylece puan tablosunda beşinci sıraya geriledi. Lider Lugano ile arasındaki fark ise şimdiden sekiz puan.

Kicker'ın haberine göre bu nedenle İsviçre'nin önde gelen kulübü şimdi Wagner'i gündemine aldı, hatta 38 yaşındaki teknik adamın FCB'de "favori" olduğu belirtiliyor. Wagner için Basel, bugüne kadar yalnızca Alman futbolunda ve Almanya Milli Takımı'nda görev yaptıktan sonra ilk yurt dışı durağı olacak.

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Sandro Wagner daha önce hangi kulüplerde görev yaptı?

Werder Bremen, Hertha BSC, TSG Hoffenheim ve Bayern Münih'in eski profesyonel futbolcusu, son olarak FC Augsburg'da kenarda görev yaptı; Augsburg ekibi ise Aralık 2025'in başında onunla yollarını ayırdı.

Wagner, Augsburg'un başına 2025/26 sezonunda geçmişti ancak SC Freiburg karşısında alınan etkileyici açılış galibiyetinin (3-1) ardından 11 Bundesliga maçında sadece yedi puan toplayabildi. Bu nedenle 12. haftada Hoffenheim karşısında alınan 3-0'lık yenilginin ardından görevden alındı.

Daha önce ise 2023'te 3. Liga'ya yükselme sevinci yaşadığı SpVgg Unterhaching'de teknik direktör, Almanya U20 ve Almanya A Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenör olarak çalıştı. Son olarak, eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü Julian Nagelsmann ile birlikte 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı çalıştırdı; DFB takımı turnuvada çeyrek finale kadar yükselmiş, burada ise şanssız şekilde İspanya'ya elenmişti.