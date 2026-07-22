Buna göre, Fransa Spor Bakanlığı 2024 yılında ülkenin bir Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaya hazır olup olmadığına dair bir rapor hazırlatmış. Sonuç olumlu çıkmış; bu nedenle Le Parisien gazetesinde, Fransa’nın henüz sahibi belirlenmemiş bir sonraki Dünya Kupası finallerine ev sahipliği yapmak için aday olacağına dair spekülasyonlar yapılıyor.

Yaklaşan 2030 Dünya Kupası, İspanya, Portekiz ve Fas’ta (açılış maçları Arjantin, Paraguay ve Uruguay’da oynanacak) düzenlenecek; 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan’da yapılacak. Bu durumda Fransa, adaylık başvurusunda bulunursa en erken 2038 için değerlendirmeye alınabilir, ancak bu da şüpheli. Zira 2030 Dünya Kupası Avrupa ve Afrika’da, kısmen de Güney Amerika’da; 2034 Dünya Kupası ise Asya’da düzenleneceği için, FIFA’nın genel uygulamalarına göre 2038’de Dünya Kupası’nı düzenleme sırası yeniden CONCACAF Konfederasyonu’na geçecektir. Bu nedenle de ABD, henüz sona eren Dünya Kupası’ndan on iki yıl sonra yeniden ev sahibi olmayı umut ediyor gibi görünüyor.

Fransa ise muhtemelen gündemde olan adaylığını 2042 Dünya Kupası’na ertelemek zorunda kalacaktır. O zamana kadar katılımcı sayısı muhtemelen 64 takıma çıkarılacağından, “Grande Nation” (Büyük Ulus) organizasyon konusunda desteğe ihtiyaç duyabilir. Bu noktada Le Parisien gazetesi, komşu ülke Almanya’yı en olası ortak ev sahibi olarak gündeme getiriyor.

Fransa en son 1998’de, Almanya ise en son 2006’da Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmıştı

Fransa en son 1998'de kendi evinde Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı; o dönemde süperstar Zinedine Zidane'ın liderliğindeki Les Bleus şampiyonluğa ulaşmıştı. Fransa'da düzenlenen en son büyük turnuva ise 2016 Avrupa Şampiyonası'ydı ve Equipe Tricolore bu turnuvada Avrupa Şampiyonası ikincisi olmuştu.

Almanya’nın kendi evinde düzenlediği son turnuva ise sadece iki yıl öncesine dayanıyor; 2024 Avrupa Şampiyonası’nda DFB takımı, kendi seyircisi önünde çeyrek finalde elendi. 2006 yazında Almanya topraklarında düzenlenen son Dünya Kupası ise en güzel anılar arasında yer alıyor ve tarihe “Yaz Masalı” olarak geçti. Ev sahibi Almanya, o dönemde Dünya Kupası’nda üçüncülük elde etmişti.