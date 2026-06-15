Görüntülerde tartışma: Oyuncular ABD'ye vardıklarında tuhaf bir kontrolle taciz edildi

Uruguay milli takımı, ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda yeniden gündeme geldi. Teknik direktör Marcelo Bielsa'nın takımının daha önce seyahat belgeleriyle ilgili sorunlar nedeniyle gecikme yaşaması üzerine, Güney Amerikalıların Amerika'ya varışına ait dikkat çekici görüntüler ortaya çıktı.

Sosyal medyada, Uruguaylı milli oyuncuların varışın hemen ardından kapsamlı bir güvenlik kontrolü için sıraya girmek zorunda kaldıklarını gösteren videolar dolaşıyor. Görevliler, oyuncuların bagajlarının yanından arama köpeklerini gezdirirken, valizler takım otobüsünün yanında tek tek inceleniyor.

Bu dikkat çekici sahneler, turnuvaya giden kaotik bir sürecin ardından geldi. Uruguay, gerekli evraklarla ilgili sorunlar nedeniyle Pazar günü başlangıçta ABD'ye seyahat edememişti. Bu nedenle takım, Suudi Arabistan ile oynanacak maçın başlamasına 24 saatten az bir süre kala hala ev sahibi ülkenin dışında kalmıştı.

Sonunda bir çözüm bulundu ve kadro Florida'ya uçabildi. Milli takım teknik direktörü Bielsa, varıştan kısa bir süre sonra bir basın toplantısı düzenledi ve seyahat sorunlarının takımının hazırlıklarını etkilemeyeceğini vurguladı.

Kaptan José María Giménez de zor bir durumdan bahsetti. Atlético Madrid'in savunma oyuncusu, gecikme nedeniyle Uruguay'ın mecburen otelde daha uzun süre kalmak zorunda kaldığını, ancak oyuncuların bu ekstra dinlenme süresini kendi lehlerine kullanmaya çalıştıklarını belirtti.

Uruguay, Dünya Kupası'ndaki Suudi Arabistan ile oynadığı açılış maçına başladı. Aynı grupta Yeşil Burun Adaları, İspanya karşısında (0-0) çok sürpriz bir puan aldı.







