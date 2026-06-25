Görüntüler ortaya çıktı: Memphis Depay, Dünya Kupası sırasında özel hobisine zaman ayırıyor

Hollanda milli takımı kadrosu, Dünya Kupası için bir süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor. Elbette oyuncular antrenmanlarla meşgul, ancak Memphis Depay’ın internette ortaya çıkan bir videosundan anlaşıldığı üzere, yeterince boş zamanları da var.

32 yaşındaki forvetin büyük bir Pokémon hayranı olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle kısa süre önce Kansas City'nin banliyösü Lenexa'da bir mağazayı ziyaret etti.

Orada, mağazanın birkaç çalışanıyla birlikte birkaç paket Pokémon kartı açtı. Memphis, çocukluğundan beri Pokémon'un büyük bir hayranı olduğunu ve kartları topladığını da anlatıyor.

Hollandalı futbolcu, kolunda bir Pokémon dövmesi olduğunu da söylüyor: Jigglypuff. Mağaza tarafından paylaşılan videolardan birinin sonunda, Memphis’in açtığı paketlerden birinde prestijli Gengar kartının bulunduğu ortaya çıkıyor. Bu durum, futbolcu ve mağaza çalışanlarında büyük bir sevinç patlamasına yol açıyor.

Memphis, Hollanda milli takımıyla Perşembe gecesi Cuma sabaha karşı saat 01:00’da (Hollanda saatiyle) Tunus’a karşı oynayacak. Maç, Kansas City’de gerçekleşecek.

Hollanda kazanırsa, grubu birinci olarak tamamlama ve bir sonraki turda Fas ile karşılaşma ihtimali yüksek. Ancak grupta ikinci hatta üçüncü sırada yer alması da imkansız değil.

Memphis, bu Dünya Kupası’na tam olarak formda başlamadı ve bu nedenle henüz ilk 11’de yer almadı. Ancak Japonya (2-2 beraberlik) ve İsveç (5-1 galibiyet) maçlarında oyuna sonradan girdi.