Neymar Jr., cumartesiyi pazara bağlayan gece iyi bir görüntü çizmedi. Brezilyalı forvet kırmızı kartla oyun dışı kaldıktan sonra çılgına döndü.

Bahia, iki takım arasındaki Série A maçının 39. dakikasında öne geçti. Golü Luciano Luba attı.

İlk golden beş dakika sonra olaylar yaşandı. İki takım oyuncuları arasındaki bir itiş kakış sırasında Neymar, Bahia orta saha oyuncusu Rodrigo Nestor ile tartışmaya girdi. Brezilyalı oyuncu bu sırada eliyle ağzını kapatarak konuştu.

Nestor, bunun cezasının artık kırmızı kart olduğunu hemen fark edip hakeme koştu. Hakem de Neymar'ı doğrudan oyundan attı.

FC Barcelona ve Paris Saint-Germain'in eski oyuncusu bunun üzerine öfkelendi ve Rodrigo Nestor'a saldırmaya çalıştı. Ancak takım arkadaşları onu durdurdu.

Santos, 10 kişi kalmasına rağmen bir puan almayı başardı. Luan Peres, ikinci yarının uzatma dakikalarında beraberlik golünü attı.



