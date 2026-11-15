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RKC Waalwijk - FC Den Bosch maçında atılan bir gol şu sıralar dünyanın dört bir yanında konuşuluyor. Hans Kraay junior'a göre Yoram van der Veen'in attığı gol, Keuken Kampioen Divisie tarihinin en güzellerinden biri.

Brabant bölgesinden iki takımın karşılaştığı maçta ev sahibi RKC, Den Bosch'a karşı baştan sona üstün bir oyun sergiledi. RKC henüz 10. dakikada öne geçti.

Waalwijk ekibi ikinci yarıda farkı açtı. Özellikle 74. dakikada gelen 3-0'lık gol, maçın ardından çok konuşuldu.

Faissal Al Mazyani, Van der Veen'e attığı muhteşem uzun pasla atağı başlattı. Havadan gelen topu kontrol eden Van der Veen, topu bir kez sektirdikten sonra voleyle kaleci Pepijn van der Merbel'in yanından ağlara gönderdi.

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Maçın ardından ESPN stüdyosunda Kraay junior övgü dolu sözler sarf etti: "Bu... Oh, oh, oh. Bu gerçekten harika. Top kırk metre yol kat ediyor. O da topu bir kez sektirmeye karar veriyor."

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"Bu, Keuken Kampioen Divisie'de gördüğüm en güzel gollerden biri. Bana biraz Dennis Bergkamp'ı hatırlatıyor" diye devam etti.

ESPN yorumcusu sözlerini şöyle tamamladı: "Bu teknik... Bu tesadüf olamaz. Bunu bütün akşam izleyebilirim."

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RKC, Den Bosch karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Böylece cumartesi akşamki rakibini puan tablosunda geride bıraktı.

RKC, Keuken Kampioen Divisie'de artık dokuzuncu sırada. Den Bosch ise onuncu sırayla yetinmek zorunda.