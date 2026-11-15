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RKC Waalwijk - FC Den Bosch maçında atılan bir gol şu anda dünya çapında konuşuluyor. Hans Kraay junior’a göre Yoram van der Veen’in golü, Keuken Kampioen Divisie tarihinde atılan en güzel gollerden biriydi.

Brabant ekipleri RKC ile Den Bosch arasındaki mücadelede ev sahibi, konuk takıma karşı baştan sona üstünlük kurdu. RKC henüz onuncu dakikada öne geçti.

Waalwijk ekibi ikinci yarıda farkı daha da açtı. Özellikle 74. dakikada gelen 3-0’lık gol, maçın ardından çok konuşuldu.

Faissal Al Mazyani, Van der Veen’e harika bir uzun top gönderdi. Topu havada kontrol eden Van der Veen, bir kez daha havada sektirdikten sonra voleyle kaleci Pepijn van der Merbel’i geçerek ağlara gönderdi.

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Maçın ardından Kraay junior, ESPN stüdyosunda gole övgüler yağdırdı: "Bu... Ah, ah, ah. Bu gerçekten muhteşem. Top kırk metre yol kat ediyor. O ise topu bir kez sektirmeye karar veriyor."

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Sözlerini sürdüren Kraay junior, "Bu, Keuken Kampioen Divisie’de gördüğüm en güzel gollerden biri. Bana biraz Dennis Bergkamp’ı hatırlatıyor" dedi.

ESPN yorumcusu, "Bu teknik... Bu tesadüf olamaz. Bunu bütün akşam izleyebilirim" diye konuştu.

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RKC, Den Bosch karşılaşmasını 4-0 kazandı. Bu sonuçla cumartesi akşamki rakibini puan tablosunda geride bıraktı.

RKC, Keuken Kampioen Divisie’de dokuzuncu sırada yer alıyor. Den Bosch ise onuncu sırayla yetinmek zorunda.