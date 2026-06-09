Görüntüler, Hollanda milli takım kalecisi Verbruggen'in fiziksel durumunu ele veriyor gibi görünüyor

ESPN'in görüntüleri, Bart Verbruggen'in Salı günü Hollanda milli takımının otobüsünden normal bir şekilde indiğini gösteriyor. Kaleci, Pazartesi günü Özbekistan'a karşı oynanan maçta (2-1) sakatlık nedeniyle oyundan çıkmış olsa da, New York'taki hazırlık maçında ciddi bir sakatlık yaşamamış gibi görünüyor.

Verbruggen, olası bir sakatlıktan çok fazla rahatsızlık duyduğu izlenimini vermiyor. Oranje'nin kalecisi, Kansas City'de otobüsten oldukça neşeli bir şekilde indi ve ardından eşyalarını toplayarak otele doğru yola çıktı.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Özbekistan ile zorlu geçen karşılaşmanın hemen ardından Verbruggen'in sakatlığının niteliği hakkında net bir açıklama yapamadı. Bu hafta, en azından Pazar günü Japonya ile oynanacak maçta forma giyip giyemeyeceği konusunda daha fazla netlik kazanılması bekleniyor.

Verbruggen ikinci yarıda sakatlandı, ancak ilk başta oyuna devam edebildi. Ancak ağrı çok şiddetliydi ve Koeman, maçın son dakikalarında Mark Flekken'i sahaya sürmeye karar verdi.

Brighton & Hove Albion kalecisi, fiziksel şikayetleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Eğer gerçekten ciddi bir durum yoksa, pazar günü Arlington'daki Dallas Stadyumu'nda Japonya karşısında kaleyi koruyacak.

Şikayetler devam ederse, Koeman son dakikada bir yedek çağırmaya karar verebilir. Kadrodan çıkarılan Justin Bijlow, Hollanda kalecileri için bir seçenek olabilir.

Bu arada, Oranje'nin Salı günü planlanan antrenmanı Koeman tarafından iptal edildi. De Telegraaf'tan Jeroen Kapteijns, antrenmanın yapılmamasının nedeninin kötü hava koşulları, muhtemelen sıcaklık olduğunu tahmin ediyor.