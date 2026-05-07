Görüntü: Hakim Ziyech, muhteşem bir serbest vuruşla Fas'ın Dünya Kupası kadrosuna girmeye aday

Hakim Ziyech tam da doğru zamanda formuna kavuşuyor gibi görünüyor. 33 yaşındaki sol ayaklı oyuncu, Çarşamba akşamı attığı iki golle Wydad AC için hayati bir rol oynadı ve takım, onun golleri sayesinde COD Meknes'i mağlup etmeyi başardı.

64 kez milli forma giyen Ziyech, Eylül 2024'te AtlasAslanları adına son uluslararası maçına çıktığı için, futbolsever Fas'ta Dünya Kupası öncesinde en çok konuşulan isim.

Yine de birçok taraftar, sol ayağının 2026 Dünya Kupası'nda tekrar kadroda olmasını umuyor. Ziyech, Meknes'e karşı (2-0 galibiyet) en azından en iyi halini gösterdi. Özellikle 23. dakikadaki serbest vuruşu etkileyiciydi: Ziyech, yaklaşık 25 metreden kaleci Aymane Majid'e şans tanımadı.

Ziyech, ikinci golünü devre bitmeden hemen önce penaltı noktasından attı. Eski Ajax oyuncusu, milli takım teknik direktörü Mohamed Ouahbi'nin kendisini Dünya Kupası'na ek bir silah olarak kadroya almasını umuyor.