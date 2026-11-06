"Göründüğümüz kadar kötü değiliz": Iraola'dan Liverpool taraftarının öfkesine yanıt

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, son dönemde üst üste iki mağlubiyet almalarının ardından galibiyet nağmesini yeniden yakalamanın gerekliliğinden bahsederek, taraftarların takımın seviyesine yönelik öfke halini anlayışla karşıladığını dile getirdi. Açıklamaları, önümüzdeki pazar günü Premier Lig'in onuncu haftasında oynanacak Crystal Palace karşılaşması öncesinde bugün cuma günü düzenlediği basın toplantısında geldi.

Iraola, Liverpool'un kendi sahasında Arsenal'e karşı aldığı son 1-0'lık mağlubiyete ve bu karşılaşmada Alexander Isak'a penaltı verilmemesine hâlâ öfkeli durumda. Resmi açıklamaların olmadığını vurgulayan İspanyol teknik adam, "Sky Sports" sitesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Herhangi bir açıklama alamadık, ancak uygulanan sistem bu. Tıpkı son Brighton maçından sonra olduğu gibi, hakem komitesinin sonuçlarını beklemekle yetineceğiz; o maçtan da elimize hiçbir şey geçmemişti. Sanırım görüşlerini açıklamadan önce 10 gün beklememiz gerekecek."

Liverpool son maçlarda sonuç alamama sorunu yaşıyor. Geçtiğimiz pazar Arsenal'e 1-0 yenilen takım, ardından geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Türk ekibi Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Liverpool şu anda Premier Lig sıralamasında 15 puanla beşinci sırada yer alıyor ve zirvedeki Arsenal'in tam 9 puan gerisinde bulunuyor.

Liverpool teknik direktörü, sonuçlardaki son düşüşün ardından hızlı bir tepki vermenin ve durumu değiştirmenin gerekliliğine vurgu yaparak şunları söyledi: "Liverpool büyüklüğünde bir kulüpteki zorluk şu: Geçen hafta muhteşem bir galibiyet serisi yaşıyorduk, her şey yolundaydı ve herkes harika bir moral içindeydi; ancak iki mağlubiyetin ardından her şey tamamen değişiyor. Liverpool konumundaki bir kulübün başa çıkması gereken gerçek bu. İstenen tepkiyi vermemiz gerekiyor, Crystal Palace karşısında galibiyet acil bir zorunluluk. Bournemouth karşısında ve hatta Brentford maçında da benzer durumlar yaşadık; oraya gidip görevi tamamlamamız ve maçın puanlarını almamız gerekiyor."

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İspanyol teknik adam, İngiltere Milli Takımı teknik direktörü Thomas Tuchel'in bugün cuma günü önümüzdeki milli ara kadrosunu açıklamasının ardından, Rio Ngumoha'nın İngiltere Milli Takımı'na çağrılmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bu, hem Rio için hem de bizim için çok sevindirici bir haber. Onu rakipler karşısında iyi pozisyonlara soktuğumuzda her zaman tehlike yaratıyor, sürekli gelişiyor ve bize çok yardımcı oluyor."

7 puanla 18. sırada yer alan Crystal Palace karşısında oynanacak maçla ilgili olarak Iraola, rakibine büyük saygı duyduğunu belirterek şöyle konuştu: "Teknik direktör değişmesine rağmen oyun tarzlarında bir süreklilik var ve oyuncular ne yaptıklarına tamamen alışkın. Perşembe günü maçlarını izledim; 10 kişiyle sonuna kadar mücadele ettiler ve son saniyelerde sonucu elde ettiler (Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldılar). Yüksek kaliteli oyunculara sahip bir takım ve topla iyi futbol oynuyorlar. Ayrıca sahaları çok büyük değil, bu yüzden bir taç atışından ya da uzun bir toptan hızlıca baskı hissediyorsunuz. Ceza sahası içinde hem savunmada hem hücumda yüksek kalite gerektiren pek çok durum ortaya çıkıyor."

Eksik oyuncuların sağlık durumu ve Ryan Gravenberch'in durumuyla ilgili olarak ise şunları açıkladı: "Sahip olduğumuz tek şüphe Ryan Gravenberch ile ilgili, diğer oyuncularda ise bir değişiklik yok. Ryan'ın durumu günlük bir değerlendirmeye bağlı ve acıya ne kadar dayanabileceğine göre değişiyor. Bize yardımcı olabilmesi için bu durumu yönetip yönetemeyeceğimizi göreceğiz."

Taraftar baskısı ve takımın sonuçlarındaki dalgalanma hakkında Liverpool teknik direktörü şunları vurguladı: "Bir maçı kaybettiğimizde herkes öfkeleniyor, ancak olaylara dengeli bir perspektiften bakmamız gerekiyor ve biliyoruz ki bu yolun inişleri ve çıkışları var. Bu anı aşmamız gerekiyor; her zaman güçlü performanslar sergilemeyi ve kazanmayı diliyoruz ama bu her zaman gerçekleşmiyor. Olumlu bir seri yaşıyorduk, ardından iki maç kaybettik ve şüpheler ortaya çıktı. Bunu tamamen anlıyorum ve bir taraftar olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Ancak biz her gün çalışıyoruz ve ne yaptığımızı biliyoruz; bugün göründüğümüz kadar kötü değiliz, bir hafta önce göründüğümüz kadar da iyi değildik. Zorluk, grubun moralini korumakta yatıyor."

Takımının hakemlere karşı aşırı sportmenliği konusunda Iraola açıklamalarını şöyle tamamladı: "Biz dürüst bir grubuz, hatta bazen gereğinden fazla dürüst. Hakem maçtan sonra bizi tebrik etti ve bunun gerçekten hoşuma gidip gitmediğini bilmiyorum. İşlerin yapmacıklık olmadan doğal olması gerekir ve şikâyet ettiğimizde bu şikâyetin gerçek olması gerekir. Baskı yapmak ve agresif olmak isteyen bir takımız, ancak bunu yaparken dengeyi sağlamak büyük fark yaratıyor. Topa sahip olmak ve ceza sahasına ulaşmak, skorda öne geçtiğinizde ve alanlar bulduğunuzda çok daha kolay hale geliyor; son zamanlarda önde olmamızı koruyamadığımızda eksikliğini hissettiğimiz şey de buydu."