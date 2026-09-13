Xavi Espart, Barcelona A takımıyla kariyerinin başında dikkat çekici adımlar atmaya devam etti. İspanya Ligi'nin beşinci haftasında Levante karşısında alınan galibiyette kulüp formasıyla ilk gollerini kaydeden oyuncu, teknik direktör Hansi Flick'in kendisine olan güvenini bir kez daha teyit etti; zira Flick bu sezon ona takım içinde ileri bir rol vermişti.

Maçın başlamasından yalnızca 4 dakika 7 saniye sonra gelen golün detayları, Barcelona'nın topa tam anlamıyla sahip olduğunu ortaya koydu. Takım oyuncuları, top Espart'a ceza sahası içinde ulaşmadan önce tüm oyuncuların katıldığı 79 ardışık pas alışverişi gerçekleştirdi; Levante oyuncuları ise bu diziyi yalnızca 3 kez kesebildi ve bunların tamamı Barcelona'nın topu yeniden kazanmasıyla sonuçlandı.

Espart, ligin ilk 5 haftasında dördüncü maçına ilk 11'de çıktı. Sol bek mevkiinden Flick'in sisteminde adeta beşinci orta saha oyuncusu konumuna geçen oyuncu, sezon başında takımın en dikkat çekici sürprizlerinden biri haline geldi ve teknik direktörün planlarında Joao Cancelo'nun önüne geçti; Alejandro Balde ise şu ana kadar hiç forma giymedi.

Gol, arkadan sakin bir hücum kurgusunun ardından geldi. Rodri topla ilerleyerek hücum ekseni boyunca dikey bir pas gönderdi, top Raphinha'ya ulaştı, ardından Fermin üzerinden geçti, kısa bir süre sonra tekrar Brezilyalı kanat oyuncusuna döndü ve o da topu ceza sahası sınırındaki Espart'a aktardı.

Genç oyuncu, önündeki boşluğu değerlendirmekte tereddüt etmedi ve topu sağ ayağıyla sakin bir şekilde vurdu. Top, Levante kalesinin direğinin dibine yerleşerek beşinci dakikada Barcelona'nın 1-0 öne geçtiğini ilan etti ve böylece Espart'a A takımındaki ilk çıkışından bu yana uzun süredir beklediği anı yaşattı.

Gol, yalnızca başarılı bir hücumun taçlandırılması değildi; rakip baskısı altında Barcelona'nın topu elinde tutma becerisini yansıtan uzun bir pas dizisinin ardından geldi.

Bu dizi boyunca Barcelona oyuncularının tamamı topa dokundu; Levante ise topu Katalan takımının oyuncularının ayakları arasında yeniden bulunduğu 3 girişim dışında fiilen topu kapmayı başaramadı.

Golün analizine göre bu hakimiyet, ilk dakikalarda yalnızca bir kez, ilk dakikada Levante lehine bir ofsayt pozisyonu nedeniyle hakemin düdüğünü çalmasıyla kesintiye uğradı; ardından Barcelona hakimiyetini yeniden ele geçirdi ve Espart'ın vuruşu ile skorun açılmasıyla sonuçlanan an gelene kadar topu dolaştırmaya devam etti.