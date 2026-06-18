Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin yıldızı Yuan Wisa, dün Çarşamba akşamı yıldızlarla dolu Portekiz milli takımına karşı takımına değerli bir puan kazandırarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

29 yaşındaki Newcastle forveti Yuan Wisa, 2026 Dünya Kupası'nda Houston'daki NRG Stadyumu'nda Portekiz ile 1-1 berabere kalan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kahramanı oldu.

Fransa doğumlu futbolcunun golü, takımının 6. dakikada João Neves'in attığı açılış golünü dengelemesini sağladı.

Châteauroux, Angers, Laval, Ajaccio, Lorient ve Brentford kulüplerinde forma giymiş olan futbolcu, 2020 yılında ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımına çağrıldı.

O zamandan bu yana “Kaplanlar” olarak bilinen takımda 40 maça çıktı ve 10 gol attı.

"Marca" gazetesine göre, Yuan Wisa, 2021 yılında bir kadın tarafından yakıcı maddeyle saldırıya uğradıktan sonra neredeyse görme yetisini kaybetmek üzereydi.

2 Temmuz 2021'de, kızı kaçırmaya çalışan bir kadın tarafından yanıcı maddeyle saldırıya uğrayan Yuan Wisa, manşetlere taşındı.

Neyse ki Yuan Wisa görme yetisini kaybetmedi ve onun hızlı tepkisi olmasaydı kızı kaçırılacaktı.

O sırada Lorient takımında forma giyen oyuncunun evinin kapısını açtığı sırada bir kadın yüzüne yakıcı bir sıvı döktü; bu olay, gözlerinde ameliyat gerektirecek kadar ciddi yanıklara neden oldu; hatta doktorlar, görme yetisini kaybetmek üzere olduğu konusunda onu uyardı.

Letitia olarak tanımlanan kadın tutuklandı ve cinayete teşebbüs, çocuk kaçırma ve kaçırmaya teşebbüs suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmada oyuncunun avukatı şunları söyledi: “Neyse ki Yuan görme yetisini kaybetmedi ve o anki hızlı refleksleri olmasaydı kızı kaçırılacaktı. Wisa, kaçırılma girişimi ve saldırının etkilerini hâlâ yaşıyor. O günden beri iyi olduğunu göstermek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ayrıca günlük işlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bugün, o ve eşi İngiltere’de kendilerini güvende hissediyorlar; herhangi bir tehlike altında değiller.”

Olayın ciddiyetine rağmen, Wisa iyileşti ve İngiliz kulübü Brentford’a katıldı.

Londra kulübünde 149 maçta 49 gol atarak kendini kanıtladı; bu da Newcastle’ın 2025 yılında onu kadrosuna katmak için 55 milyon avrodan fazla ödeme yapmasına neden oldu.