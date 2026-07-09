Gorillaz FC’ye hoş geldiniz! MUNDIAL’ın ikonik müzik grubuyla bir araya gelerek sınırlı sayıda üretilen ev ve deplasman futbol formaları piyasaya sürmesiyle, tarihe geçecek bir işbirliği gerçekleşti

Murdoc, 2-D, Noodle ve Russel Hobbs, Damon Albarn ve Jamie Hewlett – Demon Days’ten Humanz üzerinden Plastic Beach’e ve en son albümleri The Mountain’a kadar, Gorillaz sınırları zorlamaya, türlerin kalıplarını kırmaya ve varlığından bile haberdar olmadığınız ses dünyalarına sizi götürmeye devam etti.

Onları MUNDIAL için bu kadar önemli kılan şey, işte bu keşif ve deneysellik ruhu, maksimalist dünya yaratma anlayışı ve beklentileri altüst etme tavrıdır. Bize müziği neden sevdiğimizi hatırlatıyorlar.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Dünyada bir ilk olarak, Gorillaz ve MUNDIAL bir araya gelerek benzersiz ve açıkçası muhteşem ev ve deplasman futbol formaları tasarladı; bu formalar artık piyasaya sürüldü. Üstelik sadece güzel olmakla kalmıyorlar, aynı zamanda anlamla da dolu; Jamie Hewlett’in tasarımlarıyla ustaca işlenerek hayata geçirildiler. Sanki bir Gorillaz şarkısının görsel bir özeti gibi.

Gorillaz, elbette, efsanevi karakterlerden oluşuyor; bu nedenle MUNDIAL x Gorillaz’ın, işleri farklı şekilde yapan insanlardan oluşan bir kaleydoskopu kutlayan Gorillaz FC futbol kulübünü kurması son derece uygun oldu.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Uyumsuzları ve asi ruhları, balet gibi dokunuşlu orta saha oyuncularını ve hayal bile edemeyeceğiniz şeyler yapan forvetleri düşünün. Eric Cantona’yı ya da Mario Balotelli’yi, Edgar Davids’i ya da Sam Kerr’i düşünün. Bunlar, dünyayı kendi imajlarına göre yeniden şekillendirmeyi seven kült kahramanlar, ikonlar, hayranlar ve yaratıcı kişilerdir. Bu, tüm zamanların en psikedelik futbol takımıdır.

Daha pek çok şey gelecek ama şimdilik, Gorillaz’ın engin evrenine göndermelerle dolu bu yeşil ve pembe formaların güzelliğini bir an için içinize çekin: süblimasyonlu grafikler, gözünüze çarpan resimli yamalar, ısırıp çiğneyebileceğiniz kadar büyük bir yaka ve tabii ki sponsor olarak o ikonik logo.

Gorillaz/MUNDIAL

Bu işbirliği, MUNDIAL’in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük işbirliğidir, tartışmasız. Kulübe hoş geldiniz. Gorillaz FC’ye hoş geldiniz.