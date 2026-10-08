Nations League'deki korkutucu performansların ardından Montella'nın görevden alınmasının cuma günü açıklanacağı öne sürüldü. Gazzetta dello Sport ve birçok Türk medyasının haberine göre Türkler, İtalyan teknik adamın halefini de şimdiden buldu: Süperstar Arda Turan.

Turan, 100 kez Türkiye Milli Takımı formasını giydi ve uzun yıllar ülkenin en büyük vitrin isimlerinden biri oldu. Bir dönem Atletico Madrid ve Barcelona ile İspanya'da şampiyonluk yaşadı.

Kariyerini noktaladıktan sonra - 2022'de Galatasaray İstanbul'da - teknik direktörlük kariyerine adım atan Turan, 2023'ten 2025'e kadar Eyüpspor'u çalıştırdı, 1. Lig şampiyonu oldu ve takımı Süper Lig'e çıkardıktan sonra güçlü bir altıncılık elde etti. Ardından bugün 39 yaşında olan isim, Shakhtar Donetsk'e imza attı. Ukrayna temsilcisini geçen sezon şampiyonluğa ve Conference League'de yarı finale taşıdı, burada ise daha sonra kupayı kazanan Crystal Palace'a elendi.

Türkiye'nin Arda Turan'a çifte görev teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü

Turan, ülkenin en büyük teknik direktör yeteneklerinden biri olarak görülüyor. Ancak Donetsk'teki görevinden kalıcı olarak ayrılıp ayrılmayacağı belirsiz. İddiaya göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu nedenle ona kulüp ve milli takım teknik direktörlüğünü birlikte yürüteceği çifte bir görev teklif etmeye bile hazır.

Türkiye son olarak Nations League'deki dört maçını da kaybetti, bunların arasında İtalya'ya karşı alınan iki ağır yenilgi de vardı (1-4 ve 1-3). Montella'nın görevi daha önce de, takımının Avustralya ve Paraguay yenilgilerinin ardından grup aşamasında elendiği Dünya Kupası'ndan sonra sallantıdaydı.