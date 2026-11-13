Suudi Arabistan Millî Takımı'nın teknik direktörü Yunan Georgios Donis, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan hazırlık maçında Güney Kore karşısında elde ettiği tarihî galibiyetin ardından bir dizi kazanımla ayrıldı.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün cuma günü iki takımı Katar'ın başkenti Doha'daki Jassim bin Hamad Stadı'nda karşı karşıya getiren maçta Güney Kore Milli Takımı'nı 3-2 mağlup etti. Bu, mevcut uluslararası ara döneminde ve önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçıydı.

21 yıllık tabu sona erdi

Bu galibiyet, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Güney Kore Milli Takımı karşısında 21 yıl aradan sonra, yani 2005 yılından bu yana aldığı ilk galibiyet oldu. O yıl, 2006 Dünya Kupası elemelerinde iki takım ilk ve rövanş maçlarında 2-0 ve 1-0'lık skorlarla Güney Kore'yi yenmişti.

O tarihten bu yana iki takım 6 maç oynadı ve Suudi Arabistan bunların hiçbirinde galip gelemedi. Güney Kore Milli Takımı 2 maç kazanırken, 4 maç beraberlikle sonuçlanmıştı; bugünkü galibiyet ise bu diziyi sona erdirdi.

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Bu maç, Suudi Arabistan ile Güney Kore milli takımlarını 1980 yılındaki ilk karşılaşmalarından bu yana hem hazırlık hem de resmi düzeyde karşı karşıya getiren 19. maç oldu.

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Bugünkü galibiyetiyle Suudi Arabistan Milli Takımı, Güney Kore Milli Takımı karşısındaki dengeyi eşitlemiş oldu. Suudi Arabistan 6. galibiyetine ulaşırken, Güney Kore Milli Takımı'nın da 6 galibiyeti bulunuyor; 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Hazırlık maçları düzeyinde ise iki takım aralarındaki 7. maçı oynadı. Bu dizi 1980 yılında başlamış, Güney Kore Milli Takımı iki kez üstünlük sağlamıştı; Suudi Arabistan bugünkü galibiyetle bu durumu eşitledi, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

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Donis'in görevden alınmasına hayır

Georgios Donis için en sevindirici olan şey, bu galibiyetin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki geleceğine ilişkin tartışmaların alevlenmesinden sadece birkaç gün sonra gelmesiydi. Zira bazı raporlar, önümüzdeki dönemde takımın başından ayrılacağını öne sürmüştü.

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Bu haberler, Yunan teknik adamın bizzat kendisinin Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Arap Körfezi Kupası'nın 27. edisyonunda, yani "Khaliji 27"de, tam 23 yıllık bir aradan sonra şampiyonluğa taşımasına rağmen gelmişti.

Ancak bazı spor eleştirmenleri, Donis'in Körfez turnuvasındaki Suudi Arabistan Milli Takımı ile olan çalışmasını sorguladı ve şampiyonluğun, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın oyuncularının rakiplerine kıyasla daha güçlü olmasından kaynaklandığını, bunun kanıtının da ABD, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası grup aşamasından elenmek olduğunu öne sürdü.

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Eleştirmenler, Yunan teknik adamın gerçek yüzünün, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın önümüzdeki dönemde oynayacağı, tıpkı bu Güney Kore maçı gibi güçlü maçlarda daha net ortaya çıkacağını savundu.

Şüphesiz ki, 21 yıl süren bir aradan sonra Güney Kore gibi bir takıma karşı alınan galibiyet, Donis'in Suudi Arabistan Milli Takımı ile tertemiz sicilinde yeni bir eklenti oldu; bu da etrafındaki şüpheleri ortadan kaldırıyor ve görevinin başında kalacağını teyit ediyor.

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Hem ilk on birle hem yedeklerle galibiyet

21 yıllık tabuyu sona erdirmek ve Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik liderliğinin başında kalmasını sorgulayanlara yanıt vermek için galibiyete ihtiyacı olmasına rağmen, bu durum Donis'i teknik açıdan etkilemedi.

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Yunan teknik adam, Güney Kore maçında yalnızca ilk on bir oyunculara güvenmeyi reddetti; güçlü bir kadroyla başladıktan sonra ikinci yarıda birçok yedek oyuncuyu oyuna dahil etti.

Güney Kore Milli Takımı beraberliği kapmaya bir gol kadar yakın olmasına rağmen, bu durum Donis'in maç boyunca 21 oyuncuyu sahaya sürmesine engel olmadı; bu da iki devre boyunca neredeyse iki farklı takımla oynadığı anlamına geliyor.

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Şüphesiz bu durum, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan Milli Takımı'na olumlu yansıyacak; zira artık her mevkide takımın bayrağını taşıyabilecek ve onu en iyi şekilde temsil edebilecek birden fazla oyuncuya sahip.

Taktiksel devrim

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Suudi Arabistan Milli Takımı'nın kaptanı Salem Al-Dawsari'nin ve yedeği, Arap Körfezi Kupası'nın 27. edisyonunun ("Khaliji 27") en iyi oyuncusu Hammam Al-Hammami'nin yokluğuna rağmen, Donis alternatif bulmakta zorlanmadı.

Yunan teknik adam, Marwan Al-Sahafi'yi sol kanat mevkisinde sahaya sürdü ve onunla, forvet Abdullah Al-Hamdan ile mevki değiştirmeye ve topsuz olarak derinliğe hücum etmeye dayanan yeni bir fikri uyguladı.

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Bu fikir, Suudi Arabistan Milli Takımı'na ilk golünü kazandırmayı başardı. Al-Hamdan bir oyun kurucuya dönüşerek, forvet konumuna geçen Al-Sahafi'ye muhteşem bir pas verdi ve Al-Sahafi, Suudi Arabistan'a öne geçiren golü attı.

İş, birden fazla kez tekrarlanan bu fikirle sınırlı kalmadı; aynı zamanda son dönemde Suudi Arabistan Milli Takımı'nın bariz bir güç noktası haline gelen duran toplarda da kendini gösterdi.

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Defans oyuncusu Abdulelah Al-Amri, 59. dakikada, orta saha oyuncusu Nasser Al-Dawsari'nin köşe vuruşundan gönderdiği ortayı kafayla ağlara göndererek Suudi Arabistan'ın üçüncü golünü kaydetti.

Böylece Donis'in izleri Suudi Arabistan Milli Takımı'nda görünmeye devam ediyor; bu da mevcut çalışmasının kalitesini ve önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan'ın teknik liderliğinin başında kalmayı hak ettiğini teyit ediyor.