Al Ahli'nin Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic, ezeli rakip Al Nassr ile oynanacak merakla beklenen klasik öncesinde görevden alınacağı ve oyuncularıyla arasında anlaşmazlıklar olduğu yönündeki haberlere yanıt verdi.

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Al Ahli, yarın cuma günü Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda rakibi Al Nassr'ı ağırlayacak . Karşılaşma, Roshn Ligi'nin 9. haftasından ertelenen maç olarak oynanacak.

Pusic, bugün perşembe günü Cidde'de maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi. "Al Riyadiah" gazetesinin aktardığı bölümlerde Hollandalı teknik adam, takımın çevresinde şu sıralar dolaşan bazı haberlere de değindi.

Hollandalı çalıştırıcı bu konuda şunları söyledi: "Sosyal medyada doğru olmayan pek çok haber var. Bunlara odaklanmayacağım, tüm odağım antrenmanların kalitesinde."

Bazı haberlerde, Al Ahli yönetiminin Al Nassr klasiği öncesinde Pusic'i görevden almak istediği ileri sürülmüştü. Ancak kulübün içinde bulunduğu mali kriz ve Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki yüksek fesih bedeli buna engel oldu.

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Pusic sözlerini şöyle sürdürdü: "Konuşulanlara inanmayın. Biz tek bir takımız ve önümüzde daha pek çok güzel gün var. Gerginlikler oyunun bir parçası. Belirli bir oyuncu hakkında konuşmayacağım, takımın bütünü hakkında konuşacağım."

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Hollandalı teknik adam, son birkaç gün içinde klasik öncesi yapılan antrenmanlarda kendisiyle Al Ahli oyuncuları arasında tartışmalar yaşandığını öne süren haberlere gönderme yapıyordu.

Suudi gazetesi "Okaz", bazı Al Ahli oyuncularının Pusic'in teknik ve taktik planlarına inanmadıkları için kendisiyle sert bir tartışmaya girdiğini yazdı. Habere göre oyuncular, son dönemde başarı getirmemesine rağmen teknik direktörün oyun anlayışında ve taktik tercihlerinde ısrar etmesinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi. Bu durum da Hollandalı çalıştırıcının antrenmanı terk etmesine yol açtı.

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Mesele bununla da sınırlı kalmadı. Oyuncular, Hollandalı hocalarını Ukraynalı orta saha oyuncusu Artem Bondarenko'yu kayırmakla ve kendi tercihinin doğruluğunu kanıtlamak için, kendileri aleyhine bile olsa herkesi onun hizmetine sokmakla suçladı.

Gazetenin aktardığına göre bu krizler nedeniyle bazı oyuncuların psikolojisi ve morali olumsuz etkilendi. Söz konusu oyuncular, teknik ekibin kendilerine yaklaşım biçimi yüzünden dışlandıklarını ve güvenlerini yitirdiklerini hissetmeye başladı.

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Pusic, ardından yeniden maça dönerek şunları söyledi: "Yarınki karşılaşma, son şampiyona karşı zorlu bir mücadele olacak. Onlar kaliteli bir takım, ama bizim de yüksek kalitemiz var ve taraftarlarımızın önünde sahaya çıkmak için heyecanlıyız."

Al Nassr, geçen sezon ezeli rakibi Al Hilal ile son haftaya kadar süren yarışın ardından tam 7 yıllık bir aradan sonra ilk kez Roshn Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı.

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Hollandalı teknik adam, sözlerini Al Ahli'nin Al Nassr klasiğini uluslararası aranın bitiminin hemen ardından oynamayı kabul etmesi nedeniyle yöneltilen bazı eleştirilere yanıt vererek tamamladı.

Pusic son olarak şunları söyledi: "Bu kararı aldığımızda zaman kısıtlıydı. Bu bireysel değil, ortak bir karardı. Hem Al Ahli hem de Al Nassr, kadrolarındaki milli oyuncular nedeniyle uluslararası aradan olumsuz etkilendi."

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Al Nassr ile oynanacak klasik, Al Ahli için ayrı bir önem taşıyor. Zira bu maç, takımın bu sezon Roshn Ligi'nde yeniden şampiyonluk yarışına dönmesi açısından belirleyici olacak.

Al Ahli, 7 galibiyet ve 4 yenilgiyle topladığı 21 puanla Suudi Arabistan Ligi'nde 6. sırada bulunuyor ve zirvedeki Al Hilal'in tam 9 puan gerisinde yer alıyor.

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Al Nassr ise 28 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı-mavili ekip, Al Hilal'in 2 puan gerisinde yer alırken 2. sıradaki Al Qadsiah'ın ise yalnızca averajla gerisinde kalıyor.