Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, kulüp yöneticileri bugün görevden alınmasıyla sonuçlanabilecek kritik görüşmelere hazırlanırken salı sabahı saat 07.15'te Carrington'a geldi. Manchester United Premier League'de düşme hattında bulunurken, ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino görevi devralmak için en güçlü aday olarak öne çıktı.

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Sabah erken saatlerdeki gelişin ardından kritik görüşmeler yapılacak

Daily Mail'e göre Carrick, CEO Omar Berrada ve futbol direktörü Jason Wilcox'un kulübün ortak sahiplerinden Sir Jim Ratcliffe ile görüntülü görüşme yapmasından önce, eksik kadroyla antrenman yapmak üzere sabah erken saatlerde tesislere geldi. Pazar günü Aston Villa ile 4-4 berabere kalınması, 45 yaşındaki teknik direktörün ligdeki son 10 maçta yalnızca bir galibiyette kalmasına neden oldu. Bu, Sir Alex Ferguson'ın 40 yıl önce Ron Atkinson'ın yerine geçmesinden bu yana takımın en kötü başlangıcı. Carrick'in ayrılması hâlinde kulüp, 2013'ten bu yana sekizinci kalıcı teknik direktörünü arayacak.

Kararlı teknik direktör istifayı reddetti

Ocak ayı ortasında Ruben Amorim'in yerine geçen eski orta saha oyuncusu, 17 maçın yalnızca ikisini kaybederek takımı üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne taşımasının ardından mayıs ayında iki yıllık sözleşme imzaladı.

Ancak bu sezon işler yolunda gitmedi. Takım, tüm kulvarlarda oynadığı 15 maçta yalnızca iki galibiyet alabildi; bu galibiyetler, lige yeni yükselen Ipswich Town ve Azerbaycan ekibi Sabah'a karşı evinde geldi.

Geçen ay Bournemouth'a evinde 3-0 yenilmesinin ardından görevde kalmasına rağmen Chelsea deplasmanındaki yenilgi, hafta içinde Roma karşısında Avrupa'da geriden gelerek alınan galibiyet ve pazar günkü beraberlik, üzerindeki baskıyı azaltmadı.

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Villa maçının ardından istifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorulan Carrick şöyle konuştu: “Bu olmayacak.

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“Kasım ayındayız. Bu durumdan ve bulunduğumuz yerden hoşlanmıyorum. Ama bunu değiştirmek için bir şeyler yapabiliriz. Kulübün hangi yöne gitmesi gerektiği konusunda çok netim ve maç kazanması gerekiyor.”

Teknik direktör adayları listesinin başında Arjantinli çalıştırıcı var

Habere göre 54 yaşındaki Pochettino, Carrick'in yerine geçmek için artık açık ara favori. ABD'deki sözleşmesinde 7 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi bulunan Pochettino'nun adı daha önce 2022 ve 2024'te de kulüple anılmıştı. Eski Tottenham Hotspur, Chelsea, Southampton ve Paris Saint-Germain teknik direktörü, Eddie Howe ve Julian Nagelsmann'ın da yer aldığı aday listesinin başında. İki isim de Bournemouth yenilgisinden sonra değerlendirilmişti.

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48 yaşındaki Howe daha önce en güçlü aday olarak görülse de eski Newcastle United teknik direktörüyle herhangi bir temas kurulmadı. Howe'un temmuz ayında St James' Park'tan ayrılmasının ardından göreve getirilmesi, 3 milyon sterlinlik tazminat gerektirecek. Nagelsmann ise Almanya'daki görevinden bu yaz, takımının Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay'a penaltı atışları sonucunda elenmesinin ardından ayrıldı ve hâlen bir takımı çalıştırmıyor.

Milli aranın ardından Anfield deplasmanı var

Kulüp içinden kaynaklar henüz nihai bir karar verilmediğini ve görevden alma iddialarının erken olduğunu vurgulasa da Old Trafford'daki yetkililer, milli arada yeni bir teknik direktörün göreve getirilmesini bekliyor. United, bir hafta sonraki pazar günü ezeli rakibi Liverpool'a karşı Anfield'da oynayacağı zorlu maçla lig mücadelesine dönecek. İki haftalık arada hızlı hareket edilmesi, göreve gelecek teknik direktöre kulübü son üç sıradan çıkarmak için hayati önem taşıyan bir süre kazandıracak.