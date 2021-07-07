Goretzka'yı Bayern'de tutmak isteyen Nagelsmann, Sane'ye güveniyor

Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann, Leon Goretzka’yı yeni sezonda kadroda görmek istiyor.

Alman devi ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Goretzka’nın adı son dönemde Manchester United ile anılıyor. Bayern CEO’su Oliver Kahn, Goretzka’yla yeni sözleşme için yaptıkları görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini açoklamıştı.

Hansi Flick’in yerine Bayern Münih’in başına geçen Nagelsmann, ilk basın toplantısında Goretzka’yla uzun yıllar boyunca çalışmak istediğini açıkladı.

Neler söyledi?

“Leon bizim için önemli bir oyuncu. Onunla uzun yıllar birlikte çalışmak isterim.”

“Ona büyük değer veriyorum. Dünyanın en tehlikeli orta saha oyuncularından biri. Her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu.”

2018’de Schalke’den transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu takımın başarısında önemli bir rol üstlense de, son iki sezonda sakatlık problemleri nedeniyle toplam 19 maç kaçırdı.

Bayern'deki ilk yılında Bundesliga'da 30 maçta 8 gol, 5 asistle oynayan Goretzka, takip eden iki sezonda maç sayısında düşüş yaşasa da, istatistik kağıdını doldurmayı sürdürdü.

2019/20'yi 24 maçta 6 gol, 9 asistle kapatan Goretzka, geçen sezon ise ligde 24 maçta 5 gol, 7 asist üretti. Yetenekli orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Sane’ye güveniyor

Nagelsmann, geçen sezon sergilediği performansla eleştirilerin hedefi olan Leroy Sane’ye destek verdi.

25 yaşındaki Sane, 2020/21 sezonunda Bundesliga’da 18’i ilk 11’de olmak üzere 32 maçta forma giymiş ve altı gol atmıştı.

“Basın onu kendi haline bıraksa çok daha iyi olur. Muhteşem özellikleri var, muazzam bir hıza sahip, birebirde dünyanın en iyileri arasında. Bitiriciliği ve pas alışverişindeki rolü de önemli.”

“Mesele bu yetenekleri ortaya çıkarmak ve onun sahadaki verimini arttırmak. Özellikle gömülü savunma yapan rakiplere karşı bu daha da önemli. Ben sihirbaz değilim, ama antrenmanda ona nerede durması gerektiğini göstereceğim. Kendisiyle çoktan temasa geçtik.”

“Eminim daha iyi bir Leroy Sane izleyeceğiz. Bayern’in başarısında büyük etkisi olacak.”

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