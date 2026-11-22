Manchester United efsanesi Gary Neville, Liverpool maçının ilk dakikalarında Matthijs de Ligt ve Leny Yoro'nun yaptığı felaket hataların ardından takımın savunmasını sert bir dille eleştirdi. Bu hatalar, Fransız savunmacının henüz 8. dakikada kırmızı kart görmesine yol açtı ve Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun Manchester United'daki başlangıcı tam bir kâbusa dönüştü.

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Manchester United'ın sıkıntıları, De Ligt'in Ronald Araujo'nun savunma arkasına gönderdiği uzun topu karşılayamamasıyla erken başladı. Topun yönünü yanlış hesaplayan Hollandalı savunmacı, topun geçmesine izin verince Alexander Isak kendini Manchester United kalesine giden yolda bomboş buldu.

Leny Yoro durumu kurtarmak ve Liverpool'un hücum oyuncusuna yetişmek için çabaladı ancak onu kurallara uygun şekilde durduramadı . Isak'ın Yoro'yu geçip kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda onu faule zorlamasının ardından hakem Sam Barrott, Fransız savunmacıya kırmızı kart gösterdi ve Manchester United maça 10 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Neville, "Sky Sports" için yaptığı maç analizinde savunma ikilisine ağır eleştiriler yöneltmekten çekinmedi. Deneyimli isim, yanlış pozisyon alması ve Isak'ı kaleciyle karşı karşıya bırakan uzun topa gereken müdahaleyi yapamaması nedeniyle sorumluluğun büyük kısmını De Ligt'e yükledi.

"Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre Neville şunları söyledi: "Takım kadrosunda De Ligt'in adını gördüğümde, itiraf etmeliyim ki büyük bir şok yaşadım. Çünkü onu dört hafta önce Como'da izledim ve oyunun tamamen dışındaydı. Bu, savunmacıların üzerinden atılmış basit bir pas."

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Manchester United efsanesi, sorunun Hollandalı savunmacının pozisyon almasıyla başladığını ekledi. Neville, Yoro'nun daha iyi bir yerde konumlanabileceğini ancak De Ligt'in doğru pozisyonundan uzaklaşmasının takım arkadaşını zor durumda bıraktığını ve onu Isak'ı durdurmaya çalışmadan önce daha uzun bir mesafe kat etmeye zorladığını belirtti.

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Eleştirilerini sürdüren Neville, Yoro'nun geç reaksiyon verdiğini ve pozisyonu doğru yönetemediğini söyledi. Fransız savunmacının tekrarlanan hatalar yaptığını vurgulayan Neville, Liverpool karşısında yaşananların Manchester United savunması açısından son derece utanç verici olduğunu dile getirdi.

Neville, bazılarının Isak'ın Yoro'yu faule zorlamak için bilerek yavaşladığını düşünebileceğini belirtti ancak bu savunmayı kabul etmedi. Yaşananların savunma pozisyonunu okuma ve uzun toplarla mücadele etme konusunda bariz bir zaafı yansıttığının altını çizdi.

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Liverpool'un sayısal üstünlüğü kısa sürede değerlendirmesiyle Manchester United'ın sıkıntıları daha da büyüdü. Dominik Szoboszlai, Yoro'nun yaptığı faul sonucu kazanılan serbest vuruştan ilk golü attı, ardından Florian Wirtz 13. dakikada farkı ikiye çıkardı. Böylece Pochettino, yeni görevinin başında kendini iki gol geride buldu.

Arjantinli teknik direktör, kırmızı kartın ardından savunma hattını yeniden düzenlemek amacıyla Harry Maguire'ı oyuna almak zorunda kaldı. Ancak bu değişiklik, Liverpool'un Manchester United'a ağır darbeyi çoktan indirmesinin ardından geldi. Neville de bu müdahalenin geç kaldığını ve maçın başından itibaren ortaya çıkan hataları gidermek için yeterli olmadığını vurguladı.

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De Ligt konusuna geri dönen Neville, sakatlık nedeniyle uzun süre forma giyememesinin bu performansın nedenlerinden biri olabileceğini söyledi. Ancak Liverpool gibi büyük bir maçta sahaya çıkmanın Hollandalı savunmacının performansındaki zaafları ortaya çıkardığını vurguladı. Neville ayrıca Yoro'nun pozisyon alışını da eleştirerek bu duruma düşmek yerine öne çıkıp takım arkadaşını kollaması gerektiğini belirtti.

Neville, Manchester United'ın her açıdan kötü bir performans sergilediğini ifade etti ve eski teknik direktör Michael Carrick'in yaşananları izleyerek takımı çalıştırdığı dönemde karşı karşıya kaldığı savunma sorunlarının boyutunu fark edeceğini ekledi.

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Neville'in eleştirileri bununla da sınırlı kalmadı. Pozisyonu yeniden izledikten sonra daha da sertleşen Neville, yaşananları bir stoper ikilisinin uzun topa karşı sergilediği, gördüğü en kötü savunma performansı olarak nitelendirdi. Bununla birlikte uzun süre sahalardan uzak kalan De Ligt'e karşı bir miktar anlayış gösterdi.

Neville sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu şok edici. Manchester United'ın kadrosunda bu tür savunmacılar olmasına rağmen kalelerini gole kapatma şansları yok." Neville, sorunun savunma görevlerinin nasıl yerine getirileceğine ve pozisyonların doğru şekilde nasıl tutulacağına dair temel bir anlayışın eksikliğiyle ilgili olduğunu değerlendirdi.

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Neville ayrıca takımın savunma organizasyonunu da eleştirdi. Liverpool karşısında ortaya çıkan hataların, savunma oyuncularından beklenen temel unsurların eksikliğini yansıttığını belirten Neville, oyuncuların bu tür durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda yeterli antrenman almamış gibi göründüklerini söyledi.

Manchester United'ın eski kaptanı Roy Keane de eleştiri kervanına katıldı. Takımın savunmada sergilediği seviyeye şaşırdığını dile getiren Keane, teknik direktör savunmada dört ya da beş oyuncuyla oynasa da savunmanın temel prensiplerinin değişmediğini vurguladı.

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Devre arasında konuşan Keane, sorunun savunma hattındaki oyuncu sayısıyla değil, temel görevlerin doğru şekilde yerine getirilmesi gerekliliğiyle ilgili olduğunu söyledi. Keane, De Ligt'in ortaya koyduğu performansa şaşırdığını, özellikle uzun bir aranın ardından topa gereken müdahaleyi yapamadığını dile getirdi.

United'ın eski kaptanı, bir savunmacının her zaman en kötü senaryoyu öngörmesi gerektiğini ekledi. Keane, Isak'ın pozisyonu iyi yönettiğini, Yoro'nun ise topa ulaşmak için gerçek bir şansının olmadığını belirtti ancak Manchester United oyuncularının davranışının tehlike sezgisinin eksikliğini ve savunmadaki kötü değerlendirmeyi yansıttığını düşündüğünü söyledi.

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Böylece Pochettino'nun zorlu başlangıcı, iki gol geriye düşmek ve erken gelen kırmızı kartla sınırlı kalmadı. İlk yarının ortaya çıkardığı derin savunma sorunlarının ardından kulüp efsanelerinden yoğun bir eleştiri dalgası da geldi. Arjantinli teknik direktörü, Manchester United'a yeniden denge kazandırmak için bu sorunları çözme yolunda zorlu bir görev bekliyor.