İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü, İspanya'nın Wembley'de geri dönmesine izin veren hatalardan dolayı üzüntüsünü dile getirerek "Bu seviyede detaylar önemlidir" ifadelerini kullandı.

İspanya, cumartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi birinci yol müsabakalarının ilk haftasında İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Tuchel'in ekibi, ilk yarıyı 2-1 önde bitirdiği üstünlüğünü koruyamadı.

Tuchel, Trent Alexander-Arnold'ın ilk on birden çıkarılmasının nedenini açıkladı ve İngiltere'nin Prag'daki Çekya maçından önce öğrendiklerinden yararlanması gerektiğini söyledi.

İspanyol okdiario sitesinin aktardığına göre maçtan sonra şunları ekledi: "Dünyanın en iyi takımıyla karşılaştık, ancak özellikle ilk on ya da on iki dakikada ve beraberlik golüne yol açan atakta çok fazla hata yaptık."

Tuchel, İngiltere'nin ilk yarıda ve ikinci yarının başında "son derece iyi bir performans" sergilediği görüşünde ve şu vurguyu yaptı: "Böyle bir rakip karşısında yarım fırsatları değerlendirmen gerekir. Sahanın son üçte birinde uygulamadan ve sükûnetten yoksunduk."

İngiltere teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Onları yenen taraf olmak istiyorduk ve iki yarı arasında, ikinci yarıdaki performansımız sayesinde bunu yapabileceğimizi hissettik. Ancak kaybettik."

İspanya Milli Takımı'nın "hatalarımızı net fırsatlara çevirmede daha sakin ve isabetli olduğunu" vurguladı.





Başarının modeli mi?

Tuchel, Gordon'un golünü İngiltere'nin başarıya ulaşma biçiminin bir modeli olarak görmeyi reddetti ve Mirror'un yayımladığına göre şunları söyledi: "Hayır, gol bir kontratakan geldi."

Şöyle açıkladı: "Eğer öyle adlandırmak istersen, o bir top kapma ve harika bir geçiş atağıydı. Muhteşem goller attık ve son 20 metrede daha kararlı olsaydık daha fazlasını da üretebilirdik."

Ve ekledi: "Topsuz alanda harcanan çaba da kimliğimizin bir parçasını temsil ediyor ve ileri bölgelerde top kapmadaki cüret ve cesaret olağanüstüydü. Sanırım İspanya'nın kendi yarı sahasında ondan yaklaşık 12 ya da 15 top fazla kaptık, ancak bunların yeterli sayısını fırsata ve gole çeviremedik; aksi takdirde maçı kazanırdık."

Trent'in yokluğu

Tuchel, Trent Alexander-Arnold'ı yedek kulübesinde tutmasını şöyle gerekçelendirdi: "Maç büyük bir savunma çabası gerektiriyordu, bu nedenle seçtiği bekin hızına ve İngiltere Milli Takımı üç savunmacıyla oynadığında stoper olarak da oynayabilme yeteneğine öncelik verdi."

Lewis Hall hakkında sorulduğunda ise, oyuncunun haftanın başlarında rahatsızlık hissettiği için antrenmanlara katılmamasının ardından risk almak istemediğini söyledi: "Ona başka fırsatlar da tanınacak, önümüzde kalan üç maç var."

Gelecek Çekya maçı hakkında sorulduğunda ise sözlerini şöyle tamamladı: "Her oyuncunun hatasını tek tek göstermek ve tekrarlamamalarını öğütlemek işe yaramaz. Hatalar çoktu, ancak üzerine inşa edilebilecek olumlu yönler de var. Puanlara ihtiyacımız var ve tur atlamak istiyoruz."