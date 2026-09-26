İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü, İspanya'nın Wembley'de geri dönüş yapmasına imkân tanıyan hatalardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu seviyede detaylar önem taşıyor" ifadesini kullandı.

İspanya, cumartesi akşamı UEFA Uluslar Ligi ilk lig etabının ilk haftasında İngiltere'yi 3-2 yendi. Tuchel'in ekibi, ilk yarıyı önde tamamladığı 2-1'lik üstünlüğü koruyamadı.

Tuchel, Trent Alexander-Arnold'un ilk on birden çıkarılmasının nedenini açıkladı ve İngiltere'nin Prag'daki Çekya maçı öncesinde öğrendiklerinden yararlanması gerektiğini söyledi.

İspanyol okdiario sitesinin aktardığına göre maçın ardından şunları ekledi: "Dünyanın en iyi takımıyla karşılaştık ama çok fazla hata yaptık, özellikle ilk on ya da on iki dakikada ve beraberlik golüne yol açan atakta."

Tuchel, İngiltere'nin ilk yarıda ve ikinci yarının başında "son derece iyi bir performans" sergilediği görüşünde ve şu vurguyu yaptı: "Böyle bir rakibin karşısında yarım şansları değerlendirmen gerekir. Sahanın son üçte birlik bölümünde uygulamadan ve soğukkanlılıktan yoksun kaldık."

İngiltere teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Onları biz yenmek istedik ve devre arasında, ikinci yarıdaki performansımız sayesinde bunu başarabileceğimizi hissettik. Ama kaybettik."

İspanya Milli Takımı'nın "hatalarımızı gerçek fırsatlara dönüştürme konusunda daha soğukkanlı ve isabetli" olduğunu vurguladı.





Başarı modeli mi?

Tuchel, Gordon'un golünü İngiltere'nin başarıya ulaşma yönteminin bir örneği olarak görmeyi reddederek, Mirror'ın aktardığına göre şöyle konuştu: "Hayır, gol bir kontratağdan geldi."

Şunları belirtti: "İster böyle adlandır, bu bir top kapma ve harika bir geçiş atağıydı. Muhteşem goller attık ve son 20 metrede daha kararlı olsaydık daha fazlasını da üretebilirdik."

Şöyle ekledi: "Topsuz alanda gösterilen çaba da kimliğimizin bir parçasını temsil ediyor; ileri bölgelerde topları kapmadaki cüret ve cesaret olağanüstüydü. Sanırım İspanya'nın sahasının yarısında onlardan yaklaşık 12 ya da 15 top fazla kaptık ama bunların yeterli sayıda olanını fırsatlara ve gollere dönüştüremedik; aksi takdirde maçı kazanırdık."

Trent'in yokluğu

Tuchel, Trent Alexander-Arnold'un yedek kulübesinde kalmasını, "maçın büyük bir savunma çabası gerektirdiği, bu nedenle tercih edilen bek oyuncusunun hızına ve İngiltere Milli Takımı üç savunmacıyla oynadığında stoper olarak da oynayabilme kabiliyetine öncelik verdiği" gerekçesiyle açıkladı.

Lewis Hall hakkında sorulduğunda ise oyuncunun haftanın başında rahatsızlık hissettiği için antrenmanlara katılmamasının ardından risk almak istemediğini söyledi: "Ona başka fırsatlar da olacak, önümüzde kalan üç maç var."

Yaklaşan Çekya maçı sorulduğunda ise şöyle bitirdi: "Her oyuncunun hatasına tek tek işaret edip bunları tekrarlamamalarını öğütlemenin faydası olmaz. Hatalar çoktu ama üzerine inşa edilebilecek olumlu yönler de var. Puanlara ihtiyacımız var ve turu geçmek istiyoruz."