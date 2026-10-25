Gordon: Real Madrid karşısında favori değiliz, Paris'e karşı daha fazlasını yapmam gerekiyordu

Barcelona forveti Anthony Gordon, bugün pazar günü La Liga'nın onuncu haftasında "Spotify Camp Nou" sahasında Real Madrid'e karşı oynanacak El Clasico karşılaşmasının son derece rekabetçi geçeceğine inanıyor ve bu çaptaki bir maçta kazanan adayının belirlenmesinin zorluğuna dikkat çekiyor.

Barça oyuncularının El Clasico'yu kazanmanın favorisi olduklarını hissedip hissetmedikleri sorusuna İngiliz milli oyuncu, "ESPN" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bu tür maçlarda favorilerden bahsetmenin hiçbir anlamı kalmadığını düşünüyorum. Çok fazla gerginlik ve rekabet olduğu için karşılaşma herhangi bir yöne gidebilir, teknik seviye de son derece yüksek."

Ayrıca oku

Barcelona yıldızı: Mbappe'nin kalitesini görmeyen kördür

Pique El Clasico'nun sonucunu tahmin etti ve Mourinho'ya ağır yenilgisini hatırlattı

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Gordon şöyle ekledi: "Bu çaptaki bir maçta herhangi bir oyuncu bir anda sonucu belirleyebilir. Bu yüzden kazanmanın favorisi olduğumuzu düşünmüyorum, karşılaşmayı son derece başa baş görüyorum ve dediğim gibi, bu maç için çok heyecanlıyım."

El Clasico'ya dair tahminleri hakkında şunları söyledi: "Son derece rekabetçi bir maç olacağını düşünüyorum. Real Madrid her zaman büyük bir takımdır, yaz boyunca çok para harcadı, iyi transferler yaptı ve kadrosuna yeni oyuncular ekledi."

Devam etti: "Son derece güçlü bir kadroya sahipler ve sezona da iyi başladılar. Bu yüzden zorlu ve son derece rekabetçi bir karşılaşma bekliyorum, Real Madrid ve Barcelona maçları her zaman güçlü ve rekabet dolu olur, bu yüzden bu maçı oynamak için çok heyecanlıyım."

Barça'ya şimdiye kadarki uyum sürecine kaç puan verdiği sorusuna ise eski Newcastle United yıldızı şöyle yanıt verdi: "Eğer bir rakam seçmem gerekirse, kendime 10 üzerinden 7,5 veririm... Başlangıcım iyiydi, ancak hâlâ şimdiye kadar sunduğumdan çok daha fazlasını sunabilecek durumdayım."

Ve ekledi: "Örneğin, Paris Saint-Germain maçında daha fazlasını sunabileceğimi düşünüyorum. Bunlar seviyemi sürekli göstermem gereken maçlar, çünkü olmak istediğim oyuncu olmak istiyorsam, bu tür büyük karşılaşmalarda en üst seviyeyi korumam gerekiyor. Yani önümde hâlâ yapılacak çok iş var, evet, iyi bir başlangıçtı, ancak ulaşmak istediğim seviyeye varmak için daha gidecek çok yol var."



