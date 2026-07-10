Gordon: Rashford yanlış anlaşılan bir çocuk… Onunla rekabet etmekten korkmuyorum

Barcelonaya yeni katılan İngiliz oyuncu Anthony Gordon, “Üç Aslanlar”da teknik direktör Thomas Tuchel’in ilk onbirinde yer almak için kendisiyle rekabet eden vatandaşı Marcus Rashford ile harika bir ilişkisi olduğunu vurguladı.

Gordon, Newcastle United'dan Katalan kulübüne transfer olduktan sonra kendisini ilk tebrik eden kişinin Rashford olduğunu açıkladı.

Gordon ve Rashford şu anda İngiltere milli takımıyla birlikte, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile oynayacakları maça hazırlanıyor.

Gordon bu yaz Barça'ya katıldı; bu durum, Katalan ekibinin geçen sezon Blaugrana'da kiralık olarak forma giyen Rashford'un satın alma opsiyonunu kullanmamasına neden oldu.

Mundo Deportivo gazetesinde yer alan açıklamalarda Gordon, Barcelona’da Rashford’un yerini almak üzere gelmiş olmasına rağmen, Rashford ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu söyledi.

Oyuncu, “Rashford beni görür görmez tebrik etti. Bana çok yardımcı oldu; ben ev arıyorum ve o da bana kulüp hakkında bilgi verdi. Bu benim için çok yararlı çünkü henüz oraya gitmedim” diye ekledi.

Gordon, Rashford’u “yanlış anlaşılan biri” olarak görüyor ve onu “neredeyse çocuk gibi” mütevazı bir insan olarak tanımlıyor.

"Futbolu çok seviyor. Her zaman topu elinde tutuyor ve onunla hünerlerini ve gösterilerini sergiliyor. Harika, kibar bir genç ve iyi bir ailenin çocuğu" diye vurguladı.

"Kadroda yer almak için rekabet ediyoruz ve bu futbolun doğası gereği. En üst seviyelerde her zaman rekabet vardır ve bu genellikle beni en iyisini yapmaya itiyor, bu yüzden bununla ilgili herhangi bir sorunum yok ve eminim ki onun da bir sorunu yoktur" diye ekledi.