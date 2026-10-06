Barcelona'nın İngiliz kanat oyuncusu Anthony Gordon, taraftarların kendisine bu denli değer vereceğini beklemediğini itiraf etti ve Katalan kulübünde hâkim olan tevazuya övgüde bulundu.

Gordon, Barcelona'nın 2026-2027 sezonundaki ilk transferiydi ve Newcastle'dan Katalan takımına katıldı. Barcelona oyuncusu olarak kısa süre içinde yalnızca 8 maça çıktı; İngiliz kanat oyuncusu Blaugrana'nın oyun tarzına ve felsefesine çabucak uyum sağladı ve kulübe bağlı bir taraftar kitlesi kazandı.

Gordon'un 5 asisti bulunuyor, ancak üzerinde çalışması gereken bir şey hâlâ var: "Goller." Bunu Barcelona dergisinin ekim sayısına verdiği röportajda bu şekilde açıkladı.

Gordon, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Şu ana kadar gol atmak için çok fazla fırsatım olmadı. Aslında bu, tüm kariyerim boyunca başıma gelen bir şey. Her kulüpte ve her aşamada, düzenli olarak gol atmaya başlamadan önce biraz zamana ihtiyaç duydum. Ama çok sayıda gol atacağıma eminim."

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Kanat oyuncusu, kendisini de şaşırtan bir şekilde taraftarlarla çok hızlı kaynaştığını itiraf ederek şöyle dedi: "Bu taraftarlar Messi'ye, Luis Suárez'e, Ronaldinho'ya ve tarihin en iyi oyuncularından birçoğuna hayran. En baştan beri bu kadar takdir göreceğimi beklemiyordum."

Şunları ekledi: "İnsanlar, takım için elinden gelenin en iyisini yaptığını görmeyi takdir ediyor. Belki de futbol becerilerime de şaşırmışlardır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Newcastle'da beni yalnızca hızlı ve agresif bir oyuncu olarak görüyorlardı, sonra performansımın başka yönlerini de keşfettiler."

İngiliz oyuncu, bu seviyedeki oyunculardan gördüğü sıcak karşılama ve dostane tutumdan çok etkilendi ve hatta isimler zikrederek şöyle dedi: "Kimseyi atlamak istemem ama Eric García bana çok yardımcı oldu çünkü İngilizceyi akıcı konuşuyor. Biraz İspanyolca anlıyorum ama hızlı ya da kendi aralarında konuştuklarında onları takip etmekte zorlanıyorum."

Şunu da belirtti: "Dani Olmo da bana çok yardımcı oldu. Barcelona, İngiltere'de tanıdığım şehirlerden tamamen farklı bir şehir."

Pedri'yi de çokça överek şöyle dedi: "Kariyerim boyunca kimsenin görmediği birçok çalım yaptım, ama şimdi her şeyi gören Pedri var."

Barcelona'da beklemediği bir tevazu keşfetti ve şöyle dedi: "Dünyanın en iyi kulübü, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarını barındırıyor ama herkes son derece mütevazı. Çok hırslıyız ve her şeyi kazanmak istiyoruz, ama kimsenin fazla konuştuğunu asla duymazsınız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanların antrenman yaptığını, keyif aldığını ve her gün gelişmek için birlikte çalıştığını görürsünüz. Barcelona'nın oyun tarzına her zaman hayran oldum."

Konuşmasına şöyle devam etti: "Barcelona ile imza attığımda inanılmaz olduğunu düşündüm, çünkü bu çocukluğumdan beri gördüğüm bir hayaldi."

Şunları ekledi: "Gördüğüm en iyi Barcelona, Pep Guardiola'nın takımı; Xavi ve Iniesta gibi oyuncularla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım."

Barcelona tarihindeki en sevdiği oyuncuya gelince şöyle dedi: "Messi'nin yanı sıra bir de Luis Suárez var."

Bugünkü Barcelona'yı nasıl tanımlayacağı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Kontrolden, 'tiki-taka' tarzından ve takımın maçın gidişatına hâkim olmasından bahsetmek isterim. Sanırım tarzımız artık biraz gelişti çünkü çok güçlü bir pres yapıyoruz, ama temeller aynı kalıyor: topa sahip olmak ve rakibin topa mümkün olduğunca az dokunmasını istemek. Barcelona benim için bunu temsil ediyor, bu yüzden uyum sağlamak kolay oldu."

Sonra şunu belirtti: "Barcelona şehrinin kendine has bir büyüsü ve sıcak bir aile atmosferi var. Halkı son derece nazik ve İspanyolcayı ve Katalancayı anlamak ve konuşmak için hızlıca çaba harcıyorum, bunları öğrenmeye ve kullanmaya çalışıyorum, ama İngilizceden İspanyolcaya ve Katalancaya geçmek karmaşık bir iş."

Kariyeri boyunca kendisinde özel bir iz bırakan bir teknik direktör olup olmadığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Hansi Flick. Bana olağanüstü bir sahnede oynama, taraftarlarla iletişim kurma ve her zaman hayalini kurduğum her şeyi yaşama fırsatını verdi. Bununla birlikte, birlikte çalıştığım tüm teknik direktörlere büyük bir takdir duyuyorum; Eddie Howe, Frank Lampard ve Rafa Benítez gibi."







