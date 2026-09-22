Anthony Gordon, kulübü Barcelona'da gerek taraftarlar gerekse soyunma odası nezdinde güçlü bir izlenim bıraktı. Barça'nın bu yazki ilk transferi olan İngiliz forvet, Camp Nou taraftarlarının kendi adını haykırdığını çoktan hissetti ve muhteşem başlangıcını taçlandırmak için geriye tek bir şey kaldı: Blaugrana formasıyla ilk golünü atmak.

Gordon, Katalan kulübüne bağlı medya organlarına şöyle konuştu: "Büyük bir mutluluk duyuyorum ve takım arkadaşlarımı, teknik ekibi tanımaktan keyif alıyorum. Çok sıcak karşılandığımı hissediyorum."

Gordon şu ana kadar 7 maçta forma giydi ve yalnızca Racing maçında dinlendirildi. İngiliz futbolcu, beş maça ilk 11'de başlayıp iki maçta da yedek olarak sahaya çıkan Alman Karim Adeyemi ile rekabet ediyor.

Gordon, "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığına göre, kendisiyle en iyi ilişkiye sahip olduğu oyuncunun kaleci Joan Garcia olduğunu belirtti.

İngiliz oyuncu ayrıca, günlük olarak kendisini en çok şaşırtan futbolcunun Marc Bernal olduğunu açıkladı.

Futboldaki idolüne gelince, en sevdiği oyuncunun Steven Gerrard olduğunu söyledi. Gordon'ın profesyonel kariyerine Everton'da başladığını, ancak daha önce Liverpool'un altyapısında yetiştiğini de belirtelim.

Gordon daha kişisel bir yönünü de ortaya koyarak kulis arkasından bazı ayrıntılar paylaştı; maç öncesi ritüelinin krep yemek olduğunu ve tatil için en sevdiği rotanın New York olduğunu açıkladı.

Barcelona'daki her şeye bayıldığını dile getiren oyuncu, gitar çalmayı öğrendiğini, ayrıca hem Katalanca hem de İspanyolca dillerini çalıştığını, en sevdiği kitabın "Relentless" olduğunu ve günlük tuttuğunu, yani düşüncelerini kişisel bir deftere yazdığını da anlattı.

İngiliz milli oyuncu kendisini "rekabetçi" bir futbolcu olarak tanımlıyor ve bu sezonki hedefinin "her şeyi kazanmak" olduğunu söylüyor.

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