Gordon, Barcelona'ya imza atma sebebini açıkladı: Al Ahli karşısında gürültülü bir başlangıç hayali kuruyor

Anthony Gordon, Katalan kulübünün yarın çarşamba günü altmış birinci Joan Gamper Kupası'nda Mısır ekibi Al Ahly ile karşılaşacağı maçta Barcelona forması altında taraftarların önünde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. İngiliz kanat oyuncusu, takıma katılmasının üzerinden sadece birkaç gün geçtikten sonra bu anı heyecanla bekliyor.

Gordon, Barcelona'daki başlangıcını son derece olumlu bir şekilde yaşıyor. Yeni bir ülkeye taşınmasına ve yeni bir soyunma odası ile teknik ekibe katılmasına rağmen kulübün atmosferine hızlıca uyum sağlamayı başardı ve karşılaştığı sıcak karşılamanın, başlangıçların zorluğunu aşmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Gordon, Barcelona'nın medya organlarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Barcelona oyuncusu olarak ilk haftam muhteşemdi. Yeni bir şehir ve yeni bir ülke, elbette yeni takım arkadaşları ve çalışanlar, ama harika bir deneyimdi. Herkes bana kendimi çok değerli hissettirdi."

İngiliz kanat oyuncusu, Barcelona'ya katılma konusundaki heyecanının bir kısmını Hansi Flick'in felsefesine duyduğu hayranlığa bağladı ve gelmeden önce Alman teknik direktörün oyun tarzını bildiğini, bunun da Katalan kulübünün forması altında yeni deneyimi yaşama isteğini pekiştirdiğini belirtti.

Gordon şöyle açıkladı: "Teknik direktörün fikrini önceden biliyordum, bu yüzden de buraya gelmek istedim, çünkü bu oyun tarzını seviyorum."

Al Ahly karşılaşması, İngiliz oyuncu için özel bir öneme sahip; zira Karim Adeyemi ve Gordon, beklenen maça hazırlık amacıyla Joan Gamper Kupası ile geleneksel fotoğrafta yer aldıktan sonra bu, taraftarlarının önünde Barcelona forması giyeceği ilk fırsatı olacak.

Gordon, ilk kez sahaya çıkacağı an için heyecanını gizlemedi ve Spotify Camp Nou stadında Barcelona taraftarının önünde maça çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Stadı görmek, Barcelona formasını giymek ve taraftarların önünde oynamak için çok heyecanlıyım."

İngiliz oyuncu sadece ilk kez sahaya çıkmakla yetinmiyor; açılış maçında kendisine net bir hedef koyarak şöyle dedi: "Bir gol atmayı ve maçı kazanmayı umuyorum."

Gordon, açıklamalarının sonunda Barcelona taraftarına doğrudan bir mesaj göndererek transferinin açıklanmasından bu yana gördüğü karşılama için minnettarlığını dile getirdi ve bu desteği sahada geri ödeme sözü verdi.

Şöyle konuştu: "Şimdiye kadar benim için yaptığınız her şey, tüm sevgi ve destek için teşekkür ederim. Bunu size birçok gol ve kupa ile geri ödemeyi umuyorum."