Barcelona'nın İngiliz yıldızı Anthony Gordon, İspanyol takım arkadaşı Lamine Yamal'ın zihniyetiyle kendisini çok şaşırttığını söyledi.

Gordon, El País gazetesine verdiği röportajda şunları ekledi: "Yamal'ın iyi ve yetenekli bir oyuncu olmasını bekliyordum ama bu zihniyeti beklemiyordum. Bunca yeteneğe sahip genç bir oyuncu genellikle savunma tarafında rahat davranır, ama o benim yaptığım kadar baskı yapıyor. Ayrıca antrenman salonuna gitmeyi de asla ihmal etmiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Rodri'ye gelince? Kendisiyle karşılaştığım için onu önceden tanıyordum, o bir canavar. Sahadayken, topu kaybettiğimizde ve rakip bir atak geliştirdiğinde, o her zaman oradadır. Hücumda ise onun varlığıyla oyun yavaşlıyor, bu da bize atak için zaman ve alan kazandırıyor. Bu mükemmel bir kombinasyon."

Şunları belirtti: "Sosyal medya oyuncuların hayatını nasıl değiştirdi? Artık başkalarının görüşleri hakkında çok fazla düşünüyorlar. Bir oyuncu bir gol atarsa ya da bir asist yaparsa, kötü bir maç oynamış olsa bile abartılı bir şekilde övülüyor. Ben iyi oynayıp gol atmamayı tercih ederim; bana göre gerçek futbol budur."

Vurguladı: "Gol atmadan önce düşünmek mi? Benim tarzımdaki sorun şu: rakibe baskı yaptığım için insanlar bu konuya çok fazla odaklanıyor ve gerçek seviyemin kalitesinin, beni yakından gördüklerinde birçok kişiyi belki de şaşırtacağını düşünüyorum. Bu benim başıma Newcastle'da geldi. Eddie Howe beni Everton'dan koşup baskı yapmam için transfer etti. Sonra oraya vardığımda, sanki 'aa, aslında sen iyi bir oyuncusun' der gibiydiler."

Şunu ekledi: "Bir futbolcu olarak zekamın, hak ettiği takdiri en az gören özelliğim olduğunu düşünüyorum. Ve bunun, Barcelona'da oynayabilme sebeplerimden biri olduğuna inanıyorum. Çünkü bu takımda zeki değilsen, kaybolursun. Sürekli iyi kararlar vermek zorundasın, yoksa kötü görünürsün. Zeka, vermediğin zamanlardan daha fazla doğru kararı vermektir. Belki kaleyi daha fazla yoklamalıyım ya da biraz daha az cömert olmalıyım, ama bu benim doğamda yok. Doğru kararı vermek beni tatmin ediyor."

Şöyle devam etti: "Flick bana gelmemi istediğini, onun tarzına ve sevdiği şeylere uygun olduğumu söyledi. Onunla konuştuğunda iyi bir kişiliğe sahip olduğunu fark ediyorsun. Sakin ve iyi bir insan. Açık konuşuyor ve bu hoşuma gidiyor; ben, sert de olsa açık sözlülüğü tercih ederim. Bunun da ötesinde, en iyi takım onlardaydı, bu yüzden bu projenin bir parçası olmak istedim."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Mbappe ya da Lamine hakkında çok konuşuluyor, ama İspanya'da insanların Harry Kane'i unuttuğunu hissediyor musun? Bu her yerde oluyor. İngiltere'de sadece Premier Lig önemli, Almanya'da ise Kane'den sadece Bayern Münih yüzünden konuşuluyor. Burada Lamine ve Mbappe'den konuşuluyor çünkü onlar en iyileri. Bu doğal, çünkü sadece önünde olanı görüyorsun."

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