Barcelona kanadı İngiliz Anthony Gordon, salı akşamı İngiltere'nin Çekya'yı 2-0 mağlup ettiği ve UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan maçta takım arkadaşı Real Madrid bek oyuncusu Trent Alexander-Arnold'ın performansını övdü.

Gordon, Çekya karşılaşmasının ardından ITV kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence maç iyiydi, oyunu açık bir şekilde kontrol ettik. Sonunda daha fazla gol atabilirdik, belki son hücum bölgesinde yeterli kaliteye sahiptik. Üzerinde çalışmamız gereken bazı konular var; oyunun akışını kontrol etmemiz, sert baskı yapmamız ve maçları kesin şekilde bitirmemiz gerekiyor."

Gordon, İngiltere'nin ilk golünü Arnold'ın asistiyle kaydetti; Real Madrid yıldızından gelen mükemmel bir ortayı karşıladı ve kusursuz bir kafa vuruşuyla topu Çekya kalecisinin ters köşesine göndererek ülkesinin milli takımına üstünlüğü sağladı.

Barcelona yıldızı, gol ve Arnold'ın pası hakkında BBC ağının aktardığına göre şunları açıkladı: "O koşuyu defalarca yapıyorum ve çok az oyuncu bu pası denerken hata yapma cesaretine, bu yeteneğe ve tekniğe sahiptir. İşte bu yüzden o mükemmel bir oyuncu ve bu yüzden onunla oynamak için can atıyordum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İngiltere'yle kendi yolculuğunu yaşadı. Oynadığından daha fazla oynamayı isterdi, ama bu kamp boyunca harika bir kişilik sergiledi, onunla birlikte olmaktan gerçekten keyif aldım."

Arnold ise ITV kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bence iyiydi, on kişiyle oynadılar ve bu, maçı kazanmamız için üzerimizdeki baskıyı artırdı, ama aslında bu durum işi daha da zorlaştırdı çünkü daha derli toplu ve savunmacı hale geldiler. Savunmalarını geçmek çok zor. Ancak ikinci yarının erken bölümünde bunu başardık ve bu tam da ihtiyacımız olan şeydi."

Asisti hakkında BBC ağına göre şunları ekledi: "İlk yarıda seninle (Anthony Gordon) konuştum ve dedim ki, eğer o boşluklara girersem uzak direğe gitmeye özen göster, topun bu kadar hızlı geleceğini bekleme ama geldi ve işe yaradı."

Gordon ile oynamaya dair ise şöyle konuştu: "Bu büyük bir onur ve onunla oynamak harika. Topu almaya, oynamanın en iyi yolunu bulmaya, öne çıkmaya ve fırsatlar yaratmaya çalıştım. Ve o pası vermeyi başardım."

İngiltere Milli Takımı'na dönüşü hakkında açıklamalarını şöyle noktaladı: "Bu büyük bir onur, ülkemi temsil etmek büyük bir şeref. Her zaman İngiltere için oynamayı diledim, buna inanıyordum ve mesele bunu kulüp düzeyinde kanıtlamaktı. Teknik direktör bana bir fırsat verdi ve umarım performansımdan memnun kalmıştır."



