İngiliz oyuncu Anthony Gordon, cumartesi akşamı La Liga'nın sekizinci haftasında Spotify Camp Nou'da oynanan Getafe maçında kaydettiği erken golle takımı Barcelona'yı öne geçirdi.

İkinci dakikada topla ileri atılan Gordon, birden fazla oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasının sınırından sert bir şut çekti ve top konuk takımın filelerine gitti.

Futbol istatistikleri konusunda uzmanlaşan "Mister Chip" hesabı, X platformunda yaptığı paylaşımda Gordon'un yalnızca 77 saniye sonra gol attığını ve bunun 28 Mayıs 2023'ten bu yana Barcelona'nın La Liga'daki en hızlı golü olduğunu belirtti; o tarihte Ansu Fati, Real Mallorca ağlarını 48 saniyede havalandırmıştı.

Hesap şöyle devam etti: "10 Şubat 1988'den bu yana hiçbir İngiliz oyuncu La Liga maçında bu kadar hızlı bir gol atmamıştı; o gün Gary Lineker, Espanyol karşısında yalnızca 11 saniye sonra fileleri havalandırmıştı."

Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, 30. dakikada Barcelona'nın ikinci golünü kaydederek skoru ikiye katlamayı başardı.

Mister Chip hesabı şu açıklamayı yaptı: "Jesus, Camp Nou'da Barcelona forması altında 58 dakika sahada kaldı ve şu ana kadar kendi sahasında oynadığı her 19 dakikada bir gol ortalamasıyla 3 gol atmayı başardı."



