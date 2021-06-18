Goran Pandev'den Galatasaray sözleri: Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri

Kuzey Makedonya Milli Takım kaptanı Goran Pandev, Galatasaray'da forma giydiği günler hakkında değerlendirme yaptı.

Kuzey Makedonya Milli Takımı ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda forma giyen Goran Pandev, açıklamalarda bulundu.

Turnuvayı değerlendiren tecrübeli yıldız Galatasaray günleri hakkında da konuştu.

Goran Pandev neler söyledi?

Makedon yıldız Sabah 'a verdiği röportajda milli takımdaki tüm arkadaşlarının birer kahraman olduğunu ifade etti.

"Makedonya halkı tarafından kahraman gibi karşılaşman gurur veriyor ama halkımız bilmeli ki bu formayı giyen tüm oyuncular birer kahraman. Tarihi bir başarı yakaladık ve ilk kez böyle büyük bir turnuvaya katıldık.

"Geçtiğimiz ay Almanya'yı deplasmanda yendik. Bunları başarırken öncelikle yapabileceğinize inanmanız lazım. İnanmamanız halinde başarmanız mümkün değil."

"Galatasaray, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden"

Makedon futbolunun efsane ismi, Galatasaray'da mutlu olduğunu vurguladı.

"Galatasaray'da çok oynayamadım ama orada mutluydum. Galatasaray benim için büyük bir tecrübeydi. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olan bir bir kulüpten bahsediyoruz. Keşke devam etseydim ancak şartlar farklı gelişti.

"Türkiye'de geçirdiğim günlerimi ve taraftarların sevgisini asla unutamam. Türk futbolunu takip ediyorum."

Goran Pandev, Galatasaray'da ne yaptı?

2014/2015 sezonunda takımın başına Cesare Prandelli'yi getiren Galatasaray, ardından Serie A'dan iki transfer yapmıştı.

Blerim Dzemaili ile birlikte kadroya katılan başarılı oyuncu, sarı - kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 17 karşılaşmaya çıkarken bu maçlarda yedi gol ve iki asistlik bir performans sergiledi.