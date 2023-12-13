Google 2023 verilerini açıkladı: En fazla aranan spor takımı Lionel Messi’yi transfer eden MLS takımı Inter Miami oldu

MLS’te sezonu play off’lara katılamadan tamamlayan Inter Miami, buna rağmen 2023 yılının Google’da en fazla aranan spor kulübü oldu.

PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından MLS takımlarından Inter Miami’ye transfer olan Lionel Messi, tüm dünyanın gözünün bu takıma çevrilmesine neden oldu. Google 2023 yılında en çok aranan spor takımının Inter Miami olduğunu açıklarken, ABD temsilcisi dünyaca ünlü NBA takımı Los Angeles Lakers’ı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City’yi geçti.

MLS Başkanı Don Garber birkaç gün önce yaptığı açıklamada Arjantinli yıldızın Inter Miami'ye katılarak sadece futbolda değil ABD için sosyal anlamda da dünya çapında bir etki yaratması nedeniyle 2023'ün 'Messi yılı' olarak hatırlanacağını söylemişti.

Ronaldolu Al Nassr'ı geçtiler

Google'ın kısa süre önce açıkladığı veriler bunun bir örneği olurken, Inter Miami dünyanın en çok aranan takımı oldu.

Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr listede üçüncü sırada yer alırken, ikinci sıra kadrosunda NBA efsanesi LeBron James’i bulunduran Los Angeles Lakers’ın oldu. Listedeki diğer takımlar arasında Manchester City, Al Hilal ve Borussia Dortmund yer alırken, Messi’nin bu etkisi hem Inter Miami’ni hem de MLS ve diğer MLS takımlarının yoğun ilgi görmesini sağladı.