Gonzalo Rodriguez, 2012-2017 yılları arasında Fiorentina'da geçirdiği beş yılı anlattı.

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Eski Arjantinli savunmacı, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi:

"Davide Astori (Fiorentina'dan takım arkadaşı, 4 Mart 2018'de Udine'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti) her gün benimle. Artık burada olmadığını düşünmek beni mahvediyor; yalnızca ondan söz etmek bile ağlatıyor. Savunmadaki partnerimdi, onu hep yanımda taşıdım ve taşıyacağım. Fiorentina formasıyla attığım son golün fotoğrafını hâlâ saklıyorum: Davide bana doğru gelip sarılıyor. Birlikte ne çok şey yaşadık…"

"İtalya'ya transferim için görüşmeleri Borja Valero yürüttü. Ben transfere zaten onay vermiştim ama Fiorentina beni yalnızca onunla birlikte alacaktı; ikimiz de Villarreal'den geliyorduk. Bir akşam beni arayıp 'Gonzalo, valizlerini hazırla, Floransa'ya gidiyoruz' dedi."

"Önce Montella, sonra Paulo Sousa yönetiminde müthiş oynuyorduk ama Şampiyonlar Ligi'ne hiç katılamadık. 2013'te çok yaklaşmıştık, ardından son haftada Milan'a olmayan bir penaltı verdiler ve biz dördüncü olduk."

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O dönemde Şampiyonlar Ligi'ne yalnızca ligdeki ilk üç takım gidiyordu. Fiorentina sezonu 70 puanla, Allegri'nin çalıştırdığı Milan'ın 2 puan gerisinde bitirdi. Milan, ligin son haftasında ilk yarıda Terzi'nin golüyle öne geçen Siena'yı deplasmanda geri dönüşle 2-1 yendi.

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İkinci yarıda Ambrosini ve karşı taraftan Terlizzi'nin çift sarı karttan oyundan atılmasının ardından hakem Bergonzi, Felipe'nin Balotelli'ye faulü nedeniyle penaltı kararı verdi. Balotelli 84. dakikada eşitliği sağladı; ardından Mexes galibiyet golünü attı 90. dakikaya 3 dakika kala gelen bu gol, Milan yöneticisi Adriano Galliani'nin tribünde sevinç patlaması yaşamasına neden oldu.

Gonzalo Rodriguez, röportajında 2014'te Napoli'ye kaybettikleri İtalya Kupası finalini de hatırladı: "Hemen iki gol yedik, düşünmesi hâlâ acı veriyor. Üstelik birkaç ay sonra Napoli'de oynayabilirdim. Ama transfer olmamayı seçtim. Pradè'ye takımın kaptanı olduğumu ve ayrılmak istemediğimi söyledim. Büyük bir sorumluluk hissediyordum."

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"Fiorentina'da müzik ve şarkılarla güzel bir ortam yaratmıştık. Ben gitar çalardım, Neto şarkı söylerdi, Cuadrado dans ederdi. Diğerleri gülmekten kırılırdı. En kötü şarkı söyleyen mi? Borja Valero derim, hiç şarkı söyleyemiyor. Pepito Rossi ise rap seviyor. Ben daha çok rock severim; bu konuda hiç anlaşamadık."

"Fiorentina'dan ayrılışım mı? Tartışma yaratmak istemiyorum, üzerinden yıllar geçti ve ben yine de mutluyum. Bir sezon daha kalmayı isterdim ama Corvino buna izin vermedi. Takımda köklü değişiklikler yapmak ve kendisine sadık bazı oyuncuları getirmek istiyordu. Beni, Borja Valero'yu ve başkalarını gönderdi. Konuşmak için yanına gittiğimde kapıyı yüzüme biraz kapattı: Kararını çoktan vermişti."