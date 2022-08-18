Inter Miami, Messi'yi transfer etme niyetlerini çok net bir şekilde ortaya koydu.

David Beckham'ın Lionel Messi'nin MLS'te Inter Miami'de oynamasını hayal ettiği bir sır değil, ancak vatandaşı Gonzalo Higuaín bunun bir gün olacağından pek emin değil.

Major League Soccer büyümeye devam ediyor ve daha fazla dünyaca ünlü isim Amerika'da oynamaya geliyor. Bu yaz Gareth Bale ve Giorgio Chiellini gibi isimler Amerika'nın yolunu tuttu.

Inter Miami, Messi'yi transfer etme niyetlerini çok net bir şekilde ortaya koydu.

Ne söylendi?

Inter Miami'nin Baş İşletme Sorumlusu Xavier Asensi, birkaç hafta önce her zaman dünyanın en iyi oyuncularının kendileri için oynamak istediğini ve Messi'nin kesinlikle onlardan biri olduğunu söyledi.

Gonzalo Higuaín; Messi ile Inter Miami'de birlikte oynama olasılığı hakkında konuşmadığını ancak onunla oynama fırsatını reddetmeyeceğini söyledi. Dokuz yıldan fazla bir süredir Arjantin Milli Takımı'nda Messi'yle oynadığı için iyi hissettiğini de sözlerie ekledi.

Basına verdiği demeçte, "Şu anda PSG ile sözleşmesi var ve sonunda buraya gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Onunla dokuz yıl oynama fırsatım oldu" dedi.

Gonzalo Higuaín'in geleceği

Arjantinli forvet, kariyerini Messi ile birlikte oynayabilmek için uzatma olasılığı sorulduğunda, Aralık ayına kadar bir karar vereceğini söyledi.

"Bilmiyorum. Olursa (Messi'nin transferi) hangi kararı alacağımızı göreceğiz. Aralık ayında kararımı açıklayacağım ama şimdilik sabırlı olmanız gerekiyor."

Lionel Messi, şu an için Katar'da Arjantin ile Dünya Kupası'nı kazanmaya odaklı.