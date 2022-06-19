Gonzalo Higuain: "Geriye dönüp birlikte oynadığım tüm oyuncuları düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor"

Tecrübeli Arjantinli, şimdi MLS'te Florida'da 2022'nin sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor.

Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, David Beckham ve Weston McKennie gibi isimlerle birlikte oynamanın tüylerini diken diken ettiğini kabul etti.

Inter Miami forveti, emekliliğine dair hiçbir ipucu vermezken Real Madrid ve Juventus'taki günlerine bakış attı.

Tecrübeli Arjantinli, şimdi MLS'te Florida'da 2022'nin sonuna kadar sözleşmesi devam ediyor.

34 yaşındaki oyuncunun kramponlarını asmayı düşünebileceğine dair öneriler var, ancak o hala futboldan keyif aldığını söylüyor.

Ne söylendi?

Yedi kez Ballon d'Or kazanan Lionel Messi ile aynı milli takımda yer aldı.

Ayrıca, Ronaldo da dahil olmak üzere İspanya ve İtalya'da Altın Top kazananlarıyla birlikte oynadı. En unutulmaz takım arkadaşlarını sayarken seçebileceği çok fazla süperstar ismi var.

Higuain Miami'de gazetecilere bugüne kadarki kariyeri hakkında şunları söyledi:

"Roberto Carlos ile tanıştığımda 19 yaşındaydım ve beni sevgi ve alçakgönüllülükle karşıladı. O, Ronaldo, Beckham, Raul, [Ruud] van Nistelrooy, [Iker] Casillas, [Ivan] Helguera, [Fabio] Cannavaro - hepsi biz gençlere sevgi ve inanılmaz bir alçakgönüllülükle davrandılar.

"Gerçek şu ki, geriye dönüp birlikte oynayabildiğim tüm oyuncuları düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor.

"Ve hala oynamaktan yorulmadım. Karşılaştığım Ronaldinho, birlikte oynadığım Roberto Carlos, birlikte oynadığım [Paulo] Dybala, McKennie ile bile bir takım arkadaşıydım. Juventus'ta sadece birkaç gün paylaşmamıza rağmen onları unutamıyorum.

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