Álvaro Arbeloa eski kulübünden yalnızca tek bir oyuncuya göz dikmekle yetinmedi; İspanyol teknik adam, İngiltere'deki yeni projesini tamamen Madrid dokusuyla inşa etmeye karar vermiş görünüyor ve Castilla'nın yıldızlarından yeni bir ismi Fulham'ın masasına koydu.

Eski Real Madrid teknik direktörü, yeni takımının kadrosunu, iyi tanıdığı ve en iyisini nasıl ortaya çıkaracağını bildiği genç oyuncularla güçlendirmek için elinden geleni yapıyor.

Álvaro Arbeloa, birkaç hafta önce Fulham'ın yeni teknik direktörlüğü görevini devralmıştı. Eski Real Madrid oyuncusunun bu iddialı projede hedefi, köklü Londra kulübünü Avrupa arenasına geri döndürmek ve mümkün olan en kısa sürede kıta turnuvalarına katılmasını sağlamak.

Fulham şimdiye kadar büyük bir takviye yapmadı, ancak ilk hamlesi ses getirebilir ve İspanya'nın başkentinin kalbinden gelebilir. "The Athletic" gazetesinin aktardığına göre, "İspartalı" lakaplı teknik adam, Craven Cottage'daki asıl santraforu olması için genç forvet Gonzalo García'yı (22 yaşında) ilk hedef olarak belirledi.

Gazete, iki kulüp arasındaki görüşmelerin oldukça ilerlediğini ve transfer bedelinin 30 milyon euroyu aşabileceğini belirtiyor. Oyuncunun nihai kararı bekleniyor; özellikle de Real Madrid, kendisinden tamamen memnun olmasına rağmen, bu yaz yaptığı devasa yatırımların ardından nakit akışı sağlamak için satışa onay verebilir.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Arbeloa'nın hırsı García ile sınırlı kalmadı. Londra'ya getirmek istediği ikinci isim, orta saha oyuncusu César Palacios (21 yaşında). Palacios, Arbeloa'nın Castilla'da bizzat çalıştırdığı ve A takımda fırsat verdiği oyunculardan biri.

İspanyol gazete, Arbeloa'nın Palacios'un Real Madrid'in orta sahasında çetin bir rekabetle karşı karşıya olduğunun farkında olduğunu ve kendisine daha fazla oynama süresi garantileyen uygun bir teklif gelmesi halinde kulüp yönetiminin önünde durmayacağını vurguladı.

Başlangıç tam anlamıyla sinematik olabilir; iki transfer de tamamlanırsa, Gonzalo García, Arbeloa yönetiminde Fulham forması altında Premier Lig'deki ilk maçını, genç forvete Madrid'de ilk güvenen teknik adam olan Xabi Alonso'nun yönettiği Chelsea karşısında oynayabilir.

Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan García'nın, 2025-2026 sezonunda 39 maça çıkıp 8 gol attığı, ancak çoğu zaman yedek kulübesinde oturmaktan muzdarip olduğu hatırlatılıyor. Palacios ise A takımla 7, ikinci takımla 32 maça çıktı ve bu maçlarda 15 gol kaydetti.