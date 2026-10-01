Portekiz gazetesi A Bola, Portekiz Futbol Federasyonu statüsüne işaret ediyor. Buna göre, usulüne uygun şekilde çağrılmasına rağmen geçerli bir neden olmaksızın bir antrenmana, maça ya da milli takımın başka bir faaliyetine katılmayan bir oyuncu, "bir ila altı ay men cezası ve profesyonel oyuncu olması halinde buna ek olarak yaklaşık 500 ila 1.000 euro arasında, hesap birimi başına 102 euroya karşılık gelen bir para cezasıyla cezalandırılabilir." 160. madde ayrıca otomatik geçici men cezası da öngörüyor.

İşte tam da bu düzenleme şimdi devreye girebilir. Ronaldo, Selecao'nun Norveç'i 2-1 yendiği maçta karşılaşmanın tamamını yedek kulübesinde geçirdikten sonra, takım arkadaşları Portekizli taraftarlarla kutlama yaparken bitiş düdüğünün hemen ardından sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi. Salı günü ise takım antrenmanında yer almadıktan sonra kampı kesin olarak terk etti.

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Cristiano Ronaldo neden milli takımdan ayrılıyor?

Kısa süre sonra Ronaldo, ayrılığını Instagram'da yaptığı bir paylaşımla doğruladı. Süper yıldız, "Teknik direktörün basın toplantısının ve Portekiz Federasyonu Başkanı ile yaptığım görüşmenin ardından takım kampından ayrılmaya karar verdim" diye yazdı. Ayrılığının kesin nedenleri hakkında "doğru zamanda" konuşmak istediğini belirtti. Aynı zamanda Portekiz'e ve takım arkadaşlarına da başarı diledi.

Teknik direktör Jorge Jesus daha önce, artık 41 yaşında olan rekortmen golcüyü yalnızca gerçekten ihtiyaç duyması halinde oynatacağını açık şekilde belirtmişti. Tam da bu senaryo geçen pazar günü yaşandı ve Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

Jesus, Ronaldo'nun hayal kırıklığını anlayışla karşıladı: "20 ya da 30 dakika boyunca ısınıp sonra oyuna girememek... Buna kimse mutlu olmaz." Ancak teknik direktör olarak, "oyuna girmemesine karar verdiğini" söyledi: "Bunu büyük bir mesele haline getirmek için bir neden yok."

Portekiz, Nations League'de yoluna perşembe günü devam edecek. Ancak Selecao, gruptaki Danimarka maçında Ronaldo'dan yoksun olacak. 2016 Avrupa şampiyonu şu anda grupta Norveç ve Danimarka'nın önünde lider durumda. Galler ise iki maç sonunda puansız şekilde son sırada yer alıyor.