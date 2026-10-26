Eski İngiltere millî futbolcusu Michael Owen, 2026 Ballon d'Or ödülü için en güçlü adaylarını açıkladı ve İngiltere kaptanı Harry Kane'i listesinin başına koydu. 2001'de ödülü kazanan Owen, bir vatandaşının da kendi izinden giderek futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanmasını çok istediğini söyledi.

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Owen, ödülü bir İngiliz futbolcunun kazanması için Kane'i destekliyor

Dünyanın en iyi oyuncusu seçilen son İngiliz futbolcu olan Owen, bu başarıya 25 yıl önce Liverpool ile geçirdiği olağanüstü sezonun ardından ulaşmıştı. London Palladium'da düzenlenecek 2026 töreni yaklaşırken eski forvet, ülkesinden bir başka oyuncunun da bu ödülü kazanmasını çok istediğini dile getirdi. Günümüzün yeteneklerinden söz eden Owen, Bundesliga'da rekorlar kırmayı sürdüren Bayern Münihli golcünün kendi favorisi olduğunu belirtti.

Yaklaşan Altın Top yarışını değerlendiren Owen, İngiltere kaptanının ödülü kazanma şansına ilişkin düşüncesini açıkça ortaya koydu. Owen, 2026 ödülünün önde gelen adaylarını değerlendirirken DAZN ekibine, “Tabii ki gönlüm Kane'den yana. Yanımda yeni bir İngiliz oyuncu görmek isterim,” dedi.

Mbappe ve Yamal'ın şansı

Kane'i gönülden desteklese de Owen, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ciddi bir rakip olduğunu kabul etti. Fransız oyuncu son yıllarda sık sık ikincilikle yetinmek zorunda kalsa da bireysel istatistikleri Avrupa'da rakipsiz olmaya devam ediyor.

Owen, “Mbappe takım olarak kupalar açısından pek bir şey kazanmadı ama La Liga'nın gol kralı, Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı, Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu. Üstelik bu bireysel bir ödül,” diye açıkladı. 46 yaşındaki eski futbolcu, bu iki ismin yanı sıra Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ı da ciddi bir rakip olarak gösterdi. Genç oyuncunun yarattığı etkiyi överken, “Onu izlediğim her seferinde neredeyse koltuktan düşüyorum. Gerçekten o kadar iyi, değil mi?” dedi. Bu aday listesinde tecrübeli efsanelerle futbolun en parlak yükselen yıldızları bir arada yer alıyor; Yamal da bu isimler arasında.

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Altın Top'u kazanmanın zorluğu

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun benzeri görülmemiş hâkimiyeti nedeniyle Altın Top'u kazanmak son yirmi yılda çok daha zor hâle geldi. Owen, ikilinin ödüle hâkim olmasının onu profesyonel sporda kazanılması en zor ödül hâline nasıl getirdiğini değerlendirdi.

Owen, “Dünyada kazanılması en zor ödül olsa gerek, değil mi? Messi ve Ronaldo o kadar baskın oldu ki artık başkalarına neredeyse hiç ödül kalmıyor,” dedi. Değerlendirmesini tercih ettiği üç isimle sınırlayan Owen, ödülün büyük olasılıkla Kane, Mbappe ve Yamal üçlüsünden birine gideceğini belirtti.