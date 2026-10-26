Eski İngiltere millî futbolcusu Michael Owen, 2026 Ballon d'Or ödülü için en güçlü adaylarını açıkladı ve İngiltere kaptanı Harry Kane'i listesinin başına koydu. 2001'de ödülü kazanan Owen, bir vatandaşının da kendi izinden giderek futbolun en prestijli bireysel ödülünü kazanmasını çok istediğini söyledi.
Owen, ödülü bir İngiliz futbolcunun kazanması için Kane'i destekliyor
Dünyanın en iyi oyuncusu seçilen son İngiliz futbolcu olan Owen, bu başarıya 25 yıl önce Liverpool ile geçirdiği olağanüstü sezonun ardından ulaşmıştı. London Palladium'da düzenlenecek 2026 töreni yaklaşırken eski forvet, ülkesinden bir başka oyuncunun da bu ödülü kazanmasını çok istediğini dile getirdi. Günümüzün yeteneklerinden söz eden Owen, Bundesliga'da rekorlar kırmayı sürdüren Bayern Münihli golcünün kendi favorisi olduğunu belirtti.
Yaklaşan Altın Top yarışını değerlendiren Owen, İngiltere kaptanının ödülü kazanma şansına ilişkin düşüncesini açıkça ortaya koydu. Owen, 2026 ödülünün önde gelen adaylarını değerlendirirken DAZN ekibine, “Tabii ki gönlüm Kane'den yana. Yanımda yeni bir İngiliz oyuncu görmek isterim,” dedi.
Mbappe ve Yamal'ın şansı
Kane'i gönülden desteklese de Owen, Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ciddi bir rakip olduğunu kabul etti. Fransız oyuncu son yıllarda sık sık ikincilikle yetinmek zorunda kalsa da bireysel istatistikleri Avrupa'da rakipsiz olmaya devam ediyor.
Owen, “Mbappe takım olarak kupalar açısından pek bir şey kazanmadı ama La Liga'nın gol kralı, Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı, Dünya Kupası'nın en çok gol atan oyuncusu. Üstelik bu bireysel bir ödül,” diye açıkladı. 46 yaşındaki eski futbolcu, bu iki ismin yanı sıra Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ı da ciddi bir rakip olarak gösterdi. Genç oyuncunun yarattığı etkiyi överken, “Onu izlediğim her seferinde neredeyse koltuktan düşüyorum. Gerçekten o kadar iyi, değil mi?” dedi. Bu aday listesinde tecrübeli efsanelerle futbolun en parlak yükselen yıldızları bir arada yer alıyor; Yamal da bu isimler arasında.
Altın Top'u kazanmanın zorluğu
Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun benzeri görülmemiş hâkimiyeti nedeniyle Altın Top'u kazanmak son yirmi yılda çok daha zor hâle geldi. Owen, ikilinin ödüle hâkim olmasının onu profesyonel sporda kazanılması en zor ödül hâline nasıl getirdiğini değerlendirdi.
Owen, “Dünyada kazanılması en zor ödül olsa gerek, değil mi? Messi ve Ronaldo o kadar baskın oldu ki artık başkalarına neredeyse hiç ödül kalmıyor,” dedi. Değerlendirmesini tercih ettiği üç isimle sınırlayan Owen, ödülün büyük olasılıkla Kane, Mbappe ve Yamal üçlüsünden birine gideceğini belirtti.
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”