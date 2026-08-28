AC Milan, cuma günü Serie A'da önemli bir iş çıkardı. Teknik direktör Rúben Amorim'in ekibi, Gonçalo Ramos'un Milan formasıyla attığı ilk golün de katkısıyla Venezia'yı 2-0 mağlup etti. Bir kendi kalesine gol, maçın fişini çekti.

Milan'ın ilk yarıda gol bulamaması küçük bir mucize sayılabilirdi. Ev sahibi ekip, başta Ramos ve Strahinja Pavlovic olmak üzere birkaç önemli fırsat yakaladı, ancak eski Volendam kalecisi Filip Stankovic maç içinde devleşti.

Eski Feyenoordlu Ridgeciano Haps'ın da ilk 11'de başladığı Venezia ise bu sırada kesinlikle geri çekilmedi ve Akor Adams ile birçok kez etkili olabilirdi. Ancak San Siro'da skor 0-0 olarak kaldı.

Özellikle Ramos, soyunma odasına kötü bir hisle gitmiş olmalı. PSG'den gelen golcü, peş peşe büyük fırsatları harcayarak kendisini golden etti.

Bir saate yakın süre geride kalmışken, Yunus Musah'ın topu direğe göndermesinden hemen sonra Ramos, Milan adına ilk golüne bir kez daha çok yaklaştı. Portekizli oyuncu arka direkte topla buluştu ve dalarak kafa vuruşunu yaptı. Onun denemesi az farkla üstten auta gitti.

Bitime yaklaşık 20 dakika kala Ramos için beklenen an nihayet geldi. Forvet, şık bir koşu yaptı, Alexis Saelemaekers'ten akıllıca bir pas aldı ve sol ayağıyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Milan, son bölümde üstünlüğünü bırakmadı ve hatta skoru 2-0'a getirdi. Ardon Jashari kaçmıştı ve çok kötü bir vuruş çıkardı, ancak top Stankovic ile Redouane Halhal'a çarpıp yine de Milan adına son derece şanslı bir şekilde ağlara gitti.