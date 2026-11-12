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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Simone Gervasio
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Goncalo Ramos, Milan'a 73 milyona mal oldu: Rakam 86 milyona kadar çıkabilir. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı sıralamasına bağlı olanlar dahil tüm bonuslar

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Goncalo Ramos, Milan'ın son transfer dönemindeki en önemli hamlesiydi. PSG'den transfer edilen Portekizli forvet sezona düşük tempoda başladı ancak Amorim'in planlarında kilit bir yere sahip. Calcio e Finanza, onu Paris'ten Milano'ya getiren transferin mali rakamlarına ışık tuttu.

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Transferin rakamları ortaya çıktı: Milan ile PSG arasındaki anlaşmayla transfer edilen Gonçalo Ramos, resmen Milan tarihinin en pahalı transferi oldu.

Haberi yayımlayan Calcio e Finanza'ya göre, Portekizli futbolcunun transferi için ödenen sabit bedel 70 milyon euro, ek giderler ise 3,1 milyon euro. Bu nedenle Milan, Portekizli futbolcuyu bilançosuna 73,1 milyon euro olarak kaydetti. Beş yıllık sözleşmesi dikkate alındığında yıllık amortisman payı 14,62 milyon euroya ulaşıyor.

Sabit bedel her biri 17,5 milyon euro olan dört takside bölündü; taksitlerin tamamı 2026'dan 2029'a kadar her yıl 15 Temmuz'a kadar ödenecek.

Ancak Calcio e Finanza'nın aktardığına göre anlaşmada 16 milyon euroya kadar çıkabilen çeşitli bonuslar da bulunuyor; böylece toplam bedel en fazla 86 milyon euroya ulaşabiliyor.

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Ek bonusların dağılımı şöyle:

- Serie A şampiyonluğu: 2 milyon
- Champions League lig aşamasına katılma: 1,2 milyon
- Champions League'de çeyrek finale yükselme: 1 milyon
- Champions League'de yarı finale yükselme: 1 milyon
- Champions League'de finale yükselme: 1 milyon
- Champions League şampiyonluğu: 1 milyon
- Serie A gol krallığı: 2 milyon

Bonuslar aynı sezonda birikerek kazanılabiliyor ve yıllar içinde birden fazla kez elde edilebiliyor. Ancak toplam üst sınır 16 milyon euro olarak kalıyor. Ayrıca bonuslar yalnızca Gonçalo Ramos'un ilgili sezonda Milan'ın oynadığı ve kendisinin forma giyebilecek durumda olduğu resmî maçların en az %60'ında oynaması hâlinde devreye girecek. Bir koşul daha var: Portekizli futbolcu sezonun resmî maçlarının en az %50'sinde forma giyebilecek durumda olmazsa, takımın aldığı sonuçlardan bağımsız olarak hiçbir bonus kazanılamayacak. Bunun tek istisnası Serie A gol krallığına bağlı bonus.

Yazan:Simone Gervasio

Napoletano a Milano, sono un giornalista professionista dal 2020. A calciomercato.com dal 2022, ho lavorato anche in tv e in radio. Seguo tanti, mai troppi sport, specialmente quelli americani e, come Pietro Sermonti, vorrei che il mio epitaffio fosse: “Non tirò mai in porta con un compagno piazzato meglio di lui”. Oltre al football nostrano e internazionale, mi occupo anche di cronaca, attualità e cultura pop perché “chi sa solo di calcio, non sa niente di calcio”.