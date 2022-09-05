Gomis, Hagi'den sonra bir ilki başardı: Galatasaray'ın bir sezonda ilk 3 golünü atan ilk yabancı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Erol Bulut'un ekibi Gaziantep FK'yi ağırladı. Galatasaray, rakibini Gomis ve Seferovic ile mağlup etti.
Karşılaşma nefes kesen anlara sahne olurken Bafetimbi Gomis yaptıklarıyla ve yapamadıklarıyla maça damga vurdu.
Gomis ne yaptı?
Gomis, Gaziantep maçına kadar Galatasaray'ın bu sezonki attığı gollerin hepsinde adını yazdırmıştı. Skoru 1-1 getiren Gomis, kulübün efsane ismi Hagi ile de anılmaya başladı.
Tecrübeli yıldız, Gheorghe Hagi'den (1996/97) bu yana Galatasaray'ın bir Süper Lig sezonunda attığı ilk üç golü kaydeden ilk yabancı oyuncu oldu.
3 - Bafetimbi Gomis, Gheorghe Hagi'den (1996/97) bu yana Galatasaray'ın bir Süper Lig sezonunda attığı ilk üç golü kaydeden ilk yabancı oyuncu oldu.— OptaCan (@OptaCan) September 5, 2022
Gaziantep FK ⚽
Ümraniyespor ⚽
Antalyaspor ⚽
Saygı. pic.twitter.com/UYbcEt09Hx
Gomis ne yapamadı?
Öte yandan Bafetimbi Gomis istatistik kağıdının negatif tarafını da doldurmuş oldu.
Galatasaray'ın bu sezonki 4 golünün 3'ünde adı olan Gomis, ilginç bir istatistiğe de sahip. 2017-18 sezonunda ilk kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıkan Gomis, o zamandan beri en çok penaltı kaçıran oyuncu konumunda.
Editörün Seçtikleri
5 - Süper Lig'de ilk maçına çıktığı 2017/18 sezonundan bu yana en fazla penaltı kaçıran iki oyuncudan biri Bafetimbi Gomis (5; Papiss Cisse ile birlikte). ❌.— OptaCan (@OptaCan) September 5, 2022