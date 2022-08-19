Gomis, Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu

Süper Lig'in 3.hafta açılış maçında Sarı Kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor ile karşılaştı.
Maçın golü 86. dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis, attığı golle takımına üç puan kazandırırken aynı zamanda Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşmış dördüncü yabancı oyuncu oldu.
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Karşılaşmanın gerçekleri
- OPTA'nın verilerine göre Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Çoşkun Özarı'nın ardından Galatasaray yönetiminde görev aldığı ilk iki deplasman maçını da kazanan ikinci yerli teknik direktör oldu.
- Galatasaray, 2009/10 sezonundan bu yana ilk kez ilk iki deplasman maçından da galip ayrıldı.
- Maçın en çok topla buluşan ve isabetli pas veren oyuncusu Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira'ydı.
- Gomis, Süper Lig tarihinde Sarı Kırmızılı formayla 40 gele ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu. Adını Hagi, Milan Baros ve Cevad Prekazi'nin olduğu listeye yazdırdı.
2 - Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Coşkun Özarı'nın (1960) ardından Galatasaray'ın başında görev yaptığı ilk iki deplasman maçını kazanan ikinci yerli teknik direktör oldu. Evlat. pic.twitter.com/B7oCGj7bR9— OptaCan (@OptaCan) August 19, 2022
2 - Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk iki deplasman maçından galip ayrıldı. Nefes. pic.twitter.com/Jlf7IP691e— OptaCan (@OptaCan) August 19, 2022
1 - Ümraniyespor - Galatasaray maçında en fazla topla buluşan ve isabetli pas veren oyuncu Lucas Torreira'ydı.— OptaCan (@OptaCan) August 19, 2022
Topla buluşma: 96
İsabetli pas: 79
Pas %: 92
İkili mücadele: 5/8
Sahipsiz top kazanma: 9
Top kapma: 2
Santral. pic.twitter.com/3m4LUe4ywQ
40 - Bafetimbi Gomis, Süper Lig tarihinde Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu.— OptaCan (@OptaCan) August 19, 2022
Gheorghe Hagi - 59
Milan Baros - 48
Cevad Prekazi - 40
Bafetimbi Gomis - 40
Klas. pic.twitter.com/KjYGgdBjBy