Gomis, Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu

Doğa Başak Öztürk|
HangiKredi Ümraniyespor - Galatasaray& Gomis AA
Ümraniyespor vs GalatasarayÜmraniyesporGalatasaraySüper LigB. GomisO. Buruk

Galatasaray, Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Golün sahibi Gomis, Galatasaray formasıyla 40. golüne ulaştı.

Süper Lig'in 3.hafta açılış maçında Sarı Kırmızılılar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ümraniyespor ile karşılaştı.

Maçın golü 86. dakikada Bafetimbi Gomis'ten geldi. Gomis, attığı golle takımına üç puan kazandırırken aynı zamanda Süper Lig'de Galatasaray formasıyla 40 gole ulaşmış dördüncü yabancı oyuncu oldu.

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Karşılaşmanın gerçekleri

  • OPTA'nın verilerine göre Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Çoşkun Özarı'nın ardından Galatasaray yönetiminde görev aldığı ilk iki deplasman maçını da kazanan ikinci yerli teknik direktör oldu.
  • Galatasaray, 2009/10 sezonundan bu yana ilk kez ilk iki deplasman maçından da galip ayrıldı.
  • Maçın en çok topla buluşan ve isabetli pas veren oyuncusu Galatasaray'ın yeni transferi Lucas Torreira'ydı.
  • Gomis, Süper Lig tarihinde Sarı Kırmızılı formayla 40 gele ulaşan dördüncü yabancı oyuncu oldu. Adını Hagi, Milan Baros ve Cevad Prekazi'nin olduğu listeye yazdırdı.