Sosyal medyada yer alan çeşitli paylaşımlarda, kullanıcılar forvet Giuliano Simeone’yi uzatmaların ardından İspanya’ya karşı alınan 0-1’lik yenilginin başlıca sorumlusu olarak gösterdi.

Atlético Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin oğlu, İspanyolların golünü atmadan hemen önce golcü Ferran Torres'i gözden kaçırmıştı. Kendisine atanan rakip olarak Barcelona yıldızına sıkı sıkıya yapışmak yerine, Simeone çoraplarını düzeltmek için kısa bir an eğildi.

Bu hareketiyle, kısa süre sonra golü atan Torres’in kaçmasına izin verdi. İspanyol oyuncu boş alana doğru hareket etti ve takım arkadaşı Nico Williams’ın ustaca geriye doğru attığı kafa pasını, tamamen boş pozisyonda değerlendirerek Furia Roja’nın büyük coşkuyla karşılanan açılış golünü kaydetti.

Bu sahne, birçok Arjantinli taraftar arasında şaşkınlığa yol açtı; bazıları ise sert tepkiler gösterdi. Sosyal medyada, Simeone’yi dikkatsizliği ve konsantrasyon eksikliği nedeniyle eleştiren söz konusu sahnenin videoları yayıldı.

Giuliano Simeone, Arjantinli taraftarlardan özür diledi

Bununla birlikte, 23 yaşındaki oyuncunun golün tek sorumlusu olmadığı da bir gerçek. Birkaç pozisyon öncesinde Arjantinliler ikili mücadelelere çok çekingen girmişlerdi ve Pedro Porro’nun Williams’a yaptığı ortayı yeterince enerjik bir şekilde engelleyememişlerdi. Athletic Bilbao’nun hücum oyuncusu karşısında ise sağ bek Nahuel Molina, bire bir mücadelede yeterince kararlı davranamadı.

Simeone için acı bir durum: Maçın bitimine sadece birkaç saniye kala, Arjantin’in maç boyunca yaptığı ilk tehlikeli atakta neredeyse beraberliği sağlayacaktı. Bir köşe vuruşunun ardından İspanya, topu tehlike bölgesinden yeterince uzaklaştıramadı. Top Simeone’nin ayaklarının önüne düştü, ancak şutu İspanya kalecisi Unai Simon’un kalesinin üstünden az farkla dışarı çıktı.

23 yaşındaki oyuncu daha sonra Instagram hesabından taraftarlardan özür diledi: “Bu anlarda hissettiğim acıyı tarif edecek kelime yok. Size kupayı kazandıramadığım için özür dilerim. Hem tribünlerde hem de uzaktan, Dünya Kupası boyunca verdikleri tüm destek için Arjantinli taraftarlara teşekkür ederim,” diye yazdı.

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Maçın bitiminden sonra Arjantinli yıldızlar skandala yol açtı

2026 Dünya Kupası finali, bazı Arjantinli oyuncuların yer yer utanç verici davranışlarıyla gölgelendi. Maçın bitiminden sonra Nahuel Molina ile Rodri arasında, Leandro Paredes ile Eric Garcia ve Gavi arasında arbede yaşandı.

Diğer video kayıtları ise yardımcı antrenör Roberto Ayala’nın kontrolünü tamamen kaybettiğini ve Dani Olmo’ya aniden yüzüne ve boynuna yumruk attığını gösterdi. Tamamen şaşkına dönen Olmo karşı koymadı ve ardından Eric tarafından uzaklaştırıldı.