Manchester City forveti Rayan Cherki, Napoli karşısında 2-2'lik Şampiyonlar Ligi beraberliğini getiren muhteşem son dakika golüne rağmen üzgündü. Fransız oyuncunun Etihad Stadyumu'ndaki bireysel performansı City'ye bir puan kazandırdı ancak sonuç, Premier Lig devinin endişe verici gidişatını gizlemeye yetmedi.

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Bireysel yetenek, takımın sorunlarını gizleyemedi

City'nin kötü gidişatı Şampiyonlar Ligi'nde de sürdü. Manchester ekibi, Etihad Stadyumu'nda Napoli karşısında hayal kırıklığı yaratan 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Ayyoub Bouaddi'nin beraberlik golünün ardından Noa Lang'ın düzgün vuruşla kaydettiği gol konuk ekibi yeniden öne geçirince Premier Lig temsilcisi bir başka ağır yenilgiye doğru gidiyor gibi görünüyordu. Ancak Rayan Cherki, 86. dakikada İtalyan ekibinin savunmasını geçip yakın direğe yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek nadir görülen bir bireysel kalite örneği sergiledi.

Maçı kurtarmasına ve UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilmesine rağmen Fransız millî futbolcu kendisini kutlayacak hâlde değildi. Bu sonuçla City, tüm kulvarlardaki son yedi maçında yalnızca bir galibiyet almış oldu. Bu, üstünlüğe böylesine alışkın bir takım için çarpıcı bir düşüş. Cherki, "Golüm umurumda değil, maçı kazanmak istiyordum" diyerek TNT Sports'a konuştu; sözleri ESPN tarafından aktarıldı. Oyun kurucu, takımının performansını açık sözlülükle değerlendirerek son İngiltere şampiyonunun Avrupa'daki üst düzey rakiplerini yenmek için gereken yoğunluktan yoksun olduğunu öne sürdü. "Bugün iyi oynadık ama bence yeterince enerji ortaya koymadık. Daha fazlasını yapmalıyız. Bugün bu maçı kazanmamız gerekiyordu" diye ekledi.

Maresca, etkili rakipler karşısında gerçekçi olunmasını istiyor

Yazın Pep Guardiola'nın ayrılmasının ardından göreve gelen Enzo Maresca, City'nin alışılmış ritminden uzak performansında olumlu bir yan bulmaya çalıştı . İtalyan teknik direktör, galibiyetler gelmese de yenilgiden kaçınmanın mevcut kötü gidişatı atlatmak açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Takımının Napoli'ye çok sayıda fırsat vermediğini söylerken rakiplerinin en küçük savunma hatalarını bile ne kadar etkili biçimde cezalandırdığından yakındı.

"Her zaman üç puanı hedefliyoruz ama birçok kez söylediğimiz gibi, kazanamadığınızda kaybetmemeniz önemlidir" diye konuştu Maresca. Teknik direktör, City'nin son dönemdeki sorunlarında tekrarlanan bir noktaya dikkat çekti: Takımı topa uzun süre sahip olsa da rakiplerinin etkili bitiriciliği karşısında giderek daha savunmasız kalıyor. "Sorun şu ki şu anda neredeyse her pozisyon verdiğimizde rakiplerimiz bunu gole çeviriyor" diye itiraf etti.

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Arsenal deplasmanı öncesi çözüm arayışı

Bu beraberlik, üst üste dört Premier Lig maçını kazanamayan kadronun üzerindeki baskıyı pek hafifletmedi. Pazar günü lig lideri Arsenal'le oynanacak önemli deplasman maçı yaklaşırken kötü gidişatı tersine çevirme ihtiyacı kritik bir noktaya ulaştı. Sahadaki en iyi pozisyonu sorulduğunda Cherki'nin yaşadığı hayal kırıklığı açıktı. Üç puanı alamamalarına odaklanan oyuncu, taktiksel rolüyle ilgili soruları bir kenara bıraktı.

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Eski Lyon oyuncusu, "Nerede oynadığım umurumda değil, sadece maçı kazanmak istiyorum" diye yineledi. "Sahada elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bazen maç istediğiniz gibi gitmez. Bugün de önceki maç, hatta son iki ya da üç maç gibiydi" dedi.

Sezon için dönüm noktası

City, ligdeki şampiyonluk yarışında Arsenal'in altı puan gerisinde. Bu da yaklaşan Londra ziyaretini sezonun gidişatını belirleyebilecek bir karşılaşmaya dönüştürüyor. Cherki, maçın öneminin ve kulübün içinde bulunduğu zor durumun farkında. Oyuncu, odağın derhâl Emirates Stadyumu'na çevrilmesi gerektiğini vurguladı. Takımın yeniden ivme kazanması ve kasım ayındaki maçlarına damga vuran kötü gidişatı durdurması için galibiyetten başka sonuç yeterli olmayacak.

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Cherki sözlerini şöyle tamamladı: "Daha çok çalışıp yeniden galip gelmeliyiz, hepsi bu. Zor bir durumdayız, bu doğru, çünkü maçları kazanamıyoruz. Londra'ya maçı kazanmak için gidiyoruz, başka bir şey için değil."