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Abobakr El Mokadem
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Golsüz beraberlik Moğrabi Tıtvani ile Berkan Nahda maçına damga vurdu

MAT Tetouan - RS Berkane
MAT Tetouan
RS Berkane
1.Lig
Fas

İlk hafta karşılaşması

 Fas Ligi'nin ilk haftasında bugün, pazar günü, Tetuan şehrindeki Saniyetü'r-Reml Stadı'nda oynanan Moghreb Tétouan ile Renaissance Berkane maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Her iki takım da yeni Fas Ligi sezonundaki maceralarına birer puanla başladı.

İki takım da maça erken gol bulma isteğiyle çıktı; Tetuanlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bir karşılaşmaydı.

Kaleciler Zekeriya Benabbou ve Youssef El Motie, yaptıkları kurtarışlarla kalelerini gole kapalı tutmaya katkıda bulundu.

Renaissance Berkane ve Moghreb Tétouan, ikinci yarıda ilk golü ararken karşılıklı ataklar geliştirdi; ancak kalecilerin parlak performansını sürdürmesi filelerin havalanmasını engelledi.


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