"France Football" dergisinin eski yazı işleri müdürü ve Ballon d'Or ödülünün eski sorumlusu Pascal Ferré, Fransız Kylian Mbappé'ye sert eleştiriler yöneltti. Ferré, kazananın 26 Ekim'de Londra'da düzenlenmesi planlanan törenle açıklanmasından önce, takımsal kupaların bu sezon eksikliği nedeniyle Real Madrid forvetinin bu yıl ödülü kazanmayı hak etmediğini savundu.

Fransız "Ouest-France" gazetesi ve "Monte Carlo" radyosuna göre Ferré, Mbappé'nin ödüle layık olup olmadığını sorgulayarak bireysel rakamların tek başına rekabeti belirlemeye yetmediğini, büyük kupaları kazanmanın dünyanın en iyi oyuncusunu seçmede temel bir ölçüt olarak kalması gerektiğini belirtti.

Ferré, Dünya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin adayların değerlendirilmesinde en önemli iki turnuva olduğunu söyledi; sürekli gol atmayı başarsa bile bunlardan hiçbirini kazanamamış oyuncunun kendisinde bir eksiklik hissi bıraktığını ekledi.

Eski sorumlunun eleştirileri Mbappé'nin bilançosuyla sınırlı kalmadı; Fransız forvetin birçok röportajda gol rakamlarına ve Dünya Kupası gol kralı unvanına dayanarak ödüle layık olduğundan söz etmesinin ardından, Ballon d'Or'u kazanma şansını tanıtmak için yürüttüğü medya kampanyasına da uzandı.

"Monte Carlo" radyosuna yaptığı açıklamalarda Ferré, bu yöntemi alışılmadık bir emsal olarak nitelendirdi ve adayların kendilerini açıkça tanıtmasının tuhaf bir durum olduğunu belirtti; ayrıca oylama komitesinin bu açıklamaların tekrarından duydukları rahatsızlığı dile getiren bir dizi üyesiyle iletişime geçtiğini ifade etti.

Ferré, tekrarlanan röportajlar aracılığıyla oy verenleri etkilemenin mümkün olduğuna dair inancın bir yanlış değerlendirmeyi yansıttığını ekledi; bu sözleriyle farklı ülkelerden oylamaya katılan gazetecilere işaret etti.

Açıklamalarının sonunda Ferré, ödül için tercih ettiği ismi açıkladı ve Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal'a desteğini duyurarak, teknik becerilerinin ve kupalarla dolu sicilinin onu ödül için yarışmayı hak eden olağanüstü bir oyuncu haline getirdiğini belirtti.