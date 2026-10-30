Al Ahli kalecisi Abdulrahman es-Sanbi, Suudi Roshn Ligi'ndeki Şebab karşısında oynanan küçük Klasik maçında garip bir hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

Al Ahli, bugün cuma günü, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Şebab'a konuk oldu.

Maçın 22. dakikasında Şebab forması giyen Brezilyalı forvet Ricardo Matias, orta sahadan Abdulrahman es-Sanbi ile karşı karşıya kaldı ve Al Ahli kalecisi kalesinden çıkmaya karar verdi.

Matias topu doğrudan kaleye gönderdi, Sanbi ise ceza sahasının dışında olmasına rağmen topu eliyle çıkarmaya çalıştı. Bu durum maçın hakemini kendisine kırmızı kart göstermeye sevk etti.

Sanbi'nin kırmızı kart görmesi, Hollandalı teknik direktörü Marino Pusic'i zor durumda bıraktı; özellikle de Senegalli kaleci Edouard Mendy'yi yedek kulübesine koymamış olması nedeniyle.

Pusic, Brezilyalı forvet Ricardo Matias'ın attığı ilk gole sebep olan defans oyuncusu Rayan Hamed'i oyundan alarak genç kaleci Abdullah Abduh'u sahaya sürmek zorunda kaldı.

Abdullah Abduh, dokunduğu ilk topta Al Ahli kalesinde ikinci golü gördü; bu gol, Sanbi'nin ölümcül hatası sonucu Şebab'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco'dan geldi.