Golden Boy 2022: Adaylar, oylama süreci, daha önce kazananlar ve tüm bilgiler

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga ve Barcelona'nın oyun kurucusu Pedri adaylar arasında.

Golden Boy genç bir futbolcunun kazanabileceği en prestijli ödüllerden biri.

Bu ödüle layık görülen oyuncuların birçoğu ilerleyen yıllarda bir futbol efsanesine dönüşmeyi başardı. Örneğin, 2005'te ödülü Lionel Messi kazanmıştı.

Peki, 2022 edisyonu için adaylar kim? GOAL sizler için adayları, oylama sürecini ve bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Golden Boy ödülü nedir?

Golden Boy ödülü Avrupa'da bir takvim yılı içinde en iyi performansı sergileyen genç oyuncuya veriliyor. Bu ödüle aday olabilmek için 21 yaşın altında olmak ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynamak gerekiyor. İlk olarak 2003 yılında verilen ödül, İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport tarafından düzenleniyor.

Kazanan oylamayla belirleniyor. Jüride yer alan isimler, adaylar arasında bir sıralama yapıp birinciye 10, ikinciye yedi, üçüncüye beş, dördücüye üç ve beşinciye bir puan verecek. Jüriyi Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler oluşturuyor.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 32982 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 32982 Oylar

Golden Boy 2022 adayları

Tuttosport'un ilk etapta yayınladığı 100 kişilik liste Ağustos ayında 60 kişiye düşürülmüştü.

Oyuncu Kulüp Ülke Karim Adeyemi RB Salzburg Nijerya Jude Bellingham Borussia Dortmund İngiltere Eduardo Camavinga Real Madrid Fransa Lucien Agoume Inter Fransa Alejandro Martinez Balde Barcelona İspanya Stipe Biuk Hajduk Split Hırvatistan Brian Brobbey RB Leipzig Hollanda Matteo Cancellieri Verona İtalya Mohamed-Ali Cho Angers Fransa Francisco Conceicao Ajax Portekiz Diego Moreira Benfica Portekiz Hugo Ekitike Stade Reims Fransa Anthony Elanga Manchester United İsveç Harvey Elliott Liverpool İngiltere Sebastiano Esposito Anderlecht İtalya Fabio Carvalho Liverpool Portekiz Fabio Silva Anderlecht Portekiz Ansu Fati Barcelona İspanya Gavi Barcelona İspanya Degnand Gnonto Zürih İtalya Ryan Gravenberch Bayern Münih Hollanda Josko Gvardiol RB Leipzig Hırvatistan Henrique Araujo Benfica Portekiz Aaron Hickey Brentford İskoçya Piero Hincapie Bayer Leverkusen Ekvador Adam Hlozek Bayer Leverkusen Çekya Ki-Jana Hoever Wolves Hollanda Arnaud Kalimuendo Rennes Fransa Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt Gana Castello Lukeba Lyon Fransa Chukwunonso Madueke PSV Nijerya Eliot Matazo AS Monaco Belçika Fabio Miretti Juventus İtalya Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund Almanya Yunus Musah Valencia ABD Jamal Muisala Bayern Münih Nijerya Nico Gonzalez Valencia İspanya Nico Williams Athletic Club İspanya Nuno Mendes PSG Portekiz Paulo Bernardo Benfica Portekiz Pedri Barcelona İspanya Yeremi Pino Villarreal İspanya Gio Reyna Borussia Dortmund ABD Pape Sarr Tottenham Senegal Giorgio Scalvini Atalanta İtalya Benjamin Sesko RB Salzburg Slovenya Matias Soule Juventus İtalya Jan Thielmann FC Köln Almanya Destiny Udogie Udinese İtalya Nicola Zalewski Roma Polonya Kenan Yildiz Juventus Almanya Mattia Viti Nice İtalya Mathys Tel Bayern Münih Fransa Reinier Real Madrid Brezilya Cole Palmer Man City İngiltere Bjorn Meijer Club Brugge Netherlands Alejandro Garnacho Man Utd Arjantin Karamoko Dembele Brest İngiltere Carney Chukwuemeka Chelsea İngiltere Kristjan Asllani Inter Arnavutluk

Golden Boy 2022 ödülü için nasıl oy verebilirim?

Futbolseverler bu adresten oylamaya katılabiliyor.

Geçmişte Golden Boy'u kazananlar

Lionel Messi, Wayne Rooney ve Sergio Agüero bu ödülü kazanan bazı büyük yıldızlar.

Genelde forvet oyuncularının domine ettiği ödülü kazanan ilk savunmacı 2018 yılında Matthijs de Ligt olmuştu.

Ödülü en fazla kazanan ülkeler üçer kez ile Fransa ve İspanya. Manchester United ise üç ödülle en başarılı kulüp.