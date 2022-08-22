Golden Boy 2022: Adaylar, oylama süreci, daha önce kazananlar ve tüm bilgiler

Golden Boy genç bir futbolcunun kazanabileceği en prestijli ödüllerden biri.
Bu ödüle layık görülen oyuncuların birçoğu ilerleyen yıllarda bir futbol efsanesine dönüşmeyi başardı. Örneğin, 2005'te ödülü Lionel Messi kazanmıştı.
Peki, 2022 edisyonu için adaylar kim? GOAL sizler için adayları, oylama sürecini ve bilmeniz gereken her şeyi derledi.
Golden Boy ödülü nedir?
Golden Boy ödülü Avrupa'da bir takvim yılı içinde en iyi performansı sergileyen genç oyuncuya veriliyor. Bu ödüle aday olabilmek için 21 yaşın altında olmak ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynamak gerekiyor. İlk olarak 2003 yılında verilen ödül, İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport tarafından düzenleniyor.
Kazanan oylamayla belirleniyor. Jüride yer alan isimler, adaylar arasında bir sıralama yapıp birinciye 10, ikinciye yedi, üçüncüye beş, dördücüye üç ve beşinciye bir puan verecek. Jüriyi Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler oluşturuyor.
How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)?
Oy verdiğiniz için teşekkürler.
How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)?
- 6%1-10
- 21%11-20
- 42%21-30
- 22%31-40
- 10%41+
Golden Boy 2022 adayları
Tuttosport'un ilk etapta yayınladığı 100 kişilik liste Ağustos ayında 60 kişiye düşürülmüştü.
Oyuncu
Kulüp
Ülke
Karim Adeyemi
RB Salzburg
Nijerya
Jude Bellingham
Borussia Dortmund
İngiltere
Eduardo Camavinga
Real Madrid
Fransa
Lucien Agoume
Inter
Fransa
Alejandro Martinez Balde
Barcelona
İspanya
Stipe Biuk
Hajduk Split
Hırvatistan
Brian Brobbey
RB Leipzig
Hollanda
Matteo Cancellieri
Verona
İtalya
Mohamed-Ali Cho
Angers
Fransa
Francisco Conceicao
Ajax
Portekiz
Diego Moreira
Benfica
Portekiz
Hugo Ekitike
Stade Reims
Fransa
Anthony Elanga
Manchester United
İsveç
Harvey Elliott
Liverpool
İngiltere
Sebastiano Esposito
Anderlecht
İtalya
Fabio Carvalho
Liverpool
Portekiz
Fabio Silva
Anderlecht
Portekiz
Ansu Fati
Barcelona
İspanya
Gavi
Barcelona
İspanya
Degnand Gnonto
Zürih
İtalya
Ryan Gravenberch
Bayern Münih
Hollanda
Josko Gvardiol
RB Leipzig
Hırvatistan
Henrique Araujo
Benfica
Portekiz
Aaron Hickey
Brentford
İskoçya
Piero Hincapie
Bayer Leverkusen
Ekvador
Adam Hlozek
Bayer Leverkusen
Çekya
Ki-Jana Hoever
Wolves
Hollanda
Arnaud Kalimuendo
Rennes
Fransa
Ansgar Knauff
Eintracht Frankfurt
Gana
Castello Lukeba
Lyon
Fransa
Chukwunonso Madueke
PSV
Nijerya
Eliot Matazo
AS Monaco
Belçika
Fabio Miretti
Juventus
İtalya
Youssoufa Moukoko
Borussia Dortmund
Almanya
Yunus Musah
Valencia
ABD
Jamal Muisala
Bayern Münih
Nijerya
Nico Gonzalez
Valencia
İspanya
Nico Williams
Athletic Club
İspanya
Nuno Mendes
PSG
Portekiz
Paulo Bernardo
Benfica
Portekiz
Pedri
Barcelona
İspanya
Yeremi Pino
Villarreal
İspanya
Gio Reyna
Borussia Dortmund
ABD
Pape Sarr
Tottenham
Senegal
Giorgio Scalvini
Atalanta
İtalya
Benjamin Sesko
RB Salzburg
Slovenya
Matias Soule
Juventus
İtalya
Jan Thielmann
FC Köln
Almanya
Destiny Udogie
Udinese
İtalya
Nicola Zalewski
Roma
Polonya
Kenan Yildiz
Juventus
Almanya
Mattia Viti
Nice
İtalya
Mathys Tel
Bayern Münih
Fransa
Reinier
Real Madrid
Brezilya
Cole Palmer
Man City
İngiltere
Bjorn Meijer
Club Brugge
Netherlands
Alejandro Garnacho
Man Utd
Arjantin
Karamoko Dembele
Brest
İngiltere
Carney Chukwuemeka
Chelsea
İngiltere
Kristjan Asllani
Inter
Arnavutluk
Golden Boy 2022 ödülü için nasıl oy verebilirim?
Futbolseverler bu adresten oylamaya katılabiliyor.
Geçmişte Golden Boy'u kazananlar
Lionel Messi, Wayne Rooney ve Sergio Agüero bu ödülü kazanan bazı büyük yıldızlar.
Genelde forvet oyuncularının domine ettiği ödülü kazanan ilk savunmacı 2018 yılında Matthijs de Ligt olmuştu.
Ödülü en fazla kazanan ülkeler üçer kez ile Fransa ve İspanya. Manchester United ise üç ödülle en başarılı kulüp.
Yıl
İsim
Ülke
2003
|Rafael van der Vaart
Hollanda
2004
Wayne Rooney
İngiltere
2005
Lionel Messi
Arjantin
2006
Cesc Fabregas
İspanya
2007
Sergio Aguero
Arjantin
2008
Anderson
Brezilya
2009
Alexandre Pato
Brezilya
2010
Mario Balotelli
İtalya
2011
Mario Gotze
Almanya
2012
Isco
İspanya
2013
Paul Pogba
Fransa
2014
Raheem Sterling
İngiltere
2015
Anthony Martial
Fransa
2016
Renato Sanches
Portekiz
2017
Kylian Mbappe
Fransa
2018
Matthijs de Ligt
Hollanda
2019
Joao Felix
Portekiz
2020
Erling Haaland
Norveç
2021
Pedri
İspanya