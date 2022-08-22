Golden Boy 2022: Adaylar, oylama süreci, daha önce kazananlar ve tüm bilgiler

Tolga İnan|
Golden Boy 2022 Eduardo Camavinga Giovanni Reyna PedriGetty
Manchester UnitedReal MadridBarcelonaGaviE. CamavingaE. Haaland

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga ve Barcelona'nın oyun kurucusu Pedri adaylar arasında.

Golden Boy genç bir futbolcunun kazanabileceği en prestijli ödüllerden biri.

Bu ödüle layık görülen oyuncuların birçoğu ilerleyen yıllarda bir futbol efsanesine dönüşmeyi başardı. Örneğin, 2005'te ödülü Lionel Messi kazanmıştı.

Peki, 2022 edisyonu için adaylar kim? GOAL sizler için adayları, oylama sürecini ve bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Golden Boy ödülü nedir?

Golden Boy ödülü Avrupa'da bir takvim yılı içinde en iyi performansı sergileyen genç oyuncuya veriliyor. Bu ödüle aday olabilmek için 21 yaşın altında olmak ve Avrupa'nın üst düzey kulüplerinde oynamak gerekiyor. İlk olarak 2003 yılında verilen ödül, İtalya'nın ünlü spor gazetesi Tuttosport tarafından düzenleniyor.

Kazanan oylamayla belirleniyor. Jüride yer alan isimler, adaylar arasında bir sıralama yapıp birinciye 10, ikinciye yedi, üçüncüye beş, dördücüye üç ve beşinciye bir puan verecek. Jüriyi Avrupa'nın önde gelen medya kuruluşlarında çalışan gazeteciler oluşturuyor.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)?

32982 Oylar

Oy verdiğiniz için teşekkürler.

Sonuçlar yakında paylaşılacak.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)?

  • 6%1-10
  • 21%11-20
  • 42%21-30
  • 22%31-40
  • 10%41+
32982 Oylar

Golden Boy 2022 adayları

Tuttosport'un ilk etapta yayınladığı 100 kişilik liste Ağustos ayında 60 kişiye düşürülmüştü.

Oyuncu

Kulüp

Ülke

Karim Adeyemi

RB Salzburg

Nijerya

Jude Bellingham

Borussia Dortmund

İngiltere

Eduardo Camavinga

Real Madrid

Fransa

Lucien Agoume

Inter

Fransa

Alejandro Martinez Balde

Barcelona

İspanya

Stipe Biuk

Hajduk Split

Hırvatistan

Brian Brobbey

RB Leipzig

Hollanda

Matteo Cancellieri

Verona

İtalya

Mohamed-Ali Cho

Angers

Fransa

Francisco Conceicao

Ajax

Portekiz

Diego Moreira

Benfica

Portekiz

Hugo Ekitike

Stade Reims

Fransa

Anthony Elanga

Manchester United

İsveç

Harvey Elliott

Liverpool

İngiltere

Sebastiano Esposito

Anderlecht

İtalya

Fabio Carvalho

Liverpool

Portekiz

Fabio Silva

Anderlecht

Portekiz

Ansu Fati

Barcelona

İspanya

Gavi

Barcelona

İspanya

Degnand Gnonto

Zürih

İtalya

Ryan Gravenberch

Bayern Münih

Hollanda

Josko Gvardiol

RB Leipzig

Hırvatistan

Henrique Araujo

Benfica

Portekiz

Aaron Hickey

Brentford

İskoçya

Piero Hincapie

Bayer Leverkusen

Ekvador

Adam Hlozek

Bayer Leverkusen

Çekya

Ki-Jana Hoever

Wolves

Hollanda

Arnaud Kalimuendo

Rennes

Fransa

Ansgar Knauff

Eintracht Frankfurt

Gana

Castello Lukeba

Lyon

Fransa

Chukwunonso Madueke

PSV

Nijerya

Eliot Matazo

AS Monaco

Belçika

Fabio Miretti

Juventus

İtalya

Youssoufa Moukoko

Borussia Dortmund

Almanya

Yunus Musah

Valencia

ABD

Jamal Muisala

Bayern Münih

Nijerya

Nico Gonzalez

Valencia

İspanya

Nico Williams

Athletic Club

İspanya

Nuno Mendes

PSG

Portekiz

Paulo Bernardo

Benfica

Portekiz

Pedri

Barcelona

İspanya

Yeremi Pino

Villarreal

İspanya

Gio Reyna

Borussia Dortmund

ABD

Pape Sarr

Tottenham

Senegal

Giorgio Scalvini

Atalanta

İtalya

Benjamin Sesko

RB Salzburg

Slovenya

Matias Soule

Juventus

İtalya

Jan Thielmann

FC Köln

Almanya

Destiny Udogie

Udinese

İtalya

Nicola Zalewski

Roma

Polonya

Kenan Yildiz

Juventus

Almanya

Mattia Viti

Nice

İtalya

Mathys Tel

Bayern Münih

Fransa

Reinier

Real Madrid

Brezilya

Cole Palmer

Man City

İngiltere

Bjorn Meijer

Club Brugge

Netherlands

Alejandro Garnacho

Man Utd

Arjantin

Karamoko Dembele

Brest

İngiltere

Carney Chukwuemeka

Chelsea

İngiltere

Kristjan Asllani

Inter

Arnavutluk

Golden Boy 2022 ödülü için nasıl oy verebilirim?

Futbolseverler bu adresten oylamaya katılabiliyor.

Geçmişte Golden Boy'u kazananlar

Lionel Messi, Wayne Rooney ve Sergio Agüero bu ödülü kazanan bazı büyük yıldızlar.

Genelde forvet oyuncularının domine ettiği ödülü kazanan ilk savunmacı 2018 yılında Matthijs de Ligt olmuştu.

Ödülü en fazla kazanan ülkeler üçer kez ile Fransa ve İspanya. Manchester United ise üç ödülle en başarılı kulüp.

Yıl

İsim

Ülke

2003

Rafael van der Vaart

Hollanda

2004

Wayne Rooney

İngiltere

2005

Lionel Messi

Arjantin

2006

Cesc Fabregas

İspanya

2007

Sergio Aguero

Arjantin

2008

Anderson

Brezilya

2009

Alexandre Pato

Brezilya

2010

Mario Balotelli

İtalya

2011

Mario Gotze

Almanya

2012

Isco

İspanya

2013

Paul Pogba

Fransa

2014

Raheem Sterling

İngiltere

2015

Anthony Martial

Fransa

2016

Renato Sanches

Portekiz

2017

Kylian Mbappe

Fransa

2018

Matthijs de Ligt

Hollanda

2019

Joao Felix

Portekiz

2020

Erling Haaland

Norveç

2021

Pedri

İspanya

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