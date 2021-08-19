Golcü borsasında hareketli saatler! Lewandowski'den sürpriz karar

Avrupa futbolunun zirveisnde birçok büyük takım golcü takviyesi yapmaya hazırlanırken, bir hayli hareketli saatler yaşanıyor.

Sergio Agüero'nun Barcelona'ya, Lionel Messi'nin ise PSG'ye geçtiği yaz transfer döneminde Harry Kane'in de önümüzdeki günlerde Manchester City'ye imza atması beklenirken, Avrupa futbolunun zirvesindeki golcü borsasındaki hareketlilik İngiliz oyuncunun Pep Guardiola ile buluşmasıyla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre transfer döneminin son günlerine girilirken Real Madrid yönetimi Mbappe için PSG'ye teklifini sunmaya hazırlanıyor. Bayern Münih ile büyük başarılara imza atan Robert Lewandowski ise kariyerinin ilerleyen bölümünde daha büyük zorluklarla mücadele etmeyi planlıyor.

Mbappe'nin yerine Lewa

La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'de de transfer çalışmaları sürerken, Diego Simeone'nin takımının Fiorentina formasıyla Serie A'da attığı 21 golle parlayan ve Avrupa futbolunda önümüzdeki 10 yıla damgasını vurmasın beklenen 21 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Vlahovic'in transferinde son aşamaya geldiği biliniyor.

Tüm bu gelişmelerin ışığında Avrupa futbolunda bu yaz olmasa bile gelecek yaz önemli transfer gelişmelerinin olması bekleniyor. Mbappe'nin 2022 yazında Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakırken, Messi transferiyle tarihin en önemli imzalarından birini atan PSG genç yıldızın yerini Bayern'in golcüsüyle doldurabilir.

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